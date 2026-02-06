Antes de la 2da. ola de protestas, Irán se sienta con Donald Trump

Una fuente diplomática iraní dijo a Reuters que cualquier "presencia del CENTCOM (Comando Central de Estados Unidos) o de cualquier funcionario militar regional en las conversaciones puede poner en peligro el proceso de conversaciones nucleares indirectas entre Irán y Estados Unidos" en Omán.

Irán ha declarado que desea que el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, y el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, aborden exclusivamente la cuestión nuclear.

Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, quien colaboró en la mediación en las conversaciones de alto el fuego en Gaza, también participará en las conversaciones.

STEVE WITKOFF Y JARED KUSHNER EN OMAN_AFP Foto difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Omán el 06/02/2026, el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, estrecha la mano del ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al-Busaidi, mientras Jared Kushner observa durante una reunión en Mascate. FOTO: AFP PHOTO / MINISTERIO DE EXTERIORES DE OMANÍ

La 2da. ola

Margarita Stancati y Benoît Faucon en The Wall Street Journal:

"Una nueva ola de ira popular está creciendo en Irán, mientras la gente, enfurecida por las matanzas masivas de manifestantes del mes pasado , expresa su antipatía hacia el régimen a pesar de los riesgos de una continua represión.

Familias de luto gritan consignas contra el régimen en funerales y actos conmemorativos. Los estudiantes se niegan a cantar canciones patrióticas en la escuela. El personal médico condena públicamente las detenciones de colegas que atendieron a los heridos en las protestas. Y grupos de activistas locales piden abiertamente la caída del líder supremo Alí Jamenei .

Las demostraciones de desafío —a veces ruidosas y arriesgadas, otras discretas y personales— se producen mientras los iraníes se dan cuenta de la magnitud de la violencia de enero y del gobierno que la ordenó. Y están apareciendo incluso mientras el régimen ha llevado a cabo oleadas de arrestos contra manifestantes y sus simpatizantes, desde familiares hasta personal médico y activistas de derechos civiles.

“La gente está llena de miedo, pero también de resentimiento”, dijo una mujer de la ciudad de Kermanshah por mensaje de texto. “Todos miramos al cielo, esperando que Trump nos bombardee, solo para destruir a Jamenei y su régimen. Estamos dispuestos a morir uno a uno, pero no queremos que nuestros hijos sufran nuestro dolor y tortura”.

La disidencia latente surge mientras el presidente Trump refuerza las fuerzas estadounidenses frente a las costas de Irán para una posible acción militar contra el régimen, tras advertirle que no mate a los manifestantes. Estados Unidos e Irán han acordado reunirse el viernes en Omán para ver si se puede encontrar una solución diplomática.

En Irán, los funerales y servicios conmemorativos se han convertido en ocasiones para que los iraníes desahoguen su ira, con multitudes de dolientes en todo el país gritando "¡Muerte a Jamenei!". Estudiantes universitarios de las ciudades de Mashhad, Tabriz y Shiraz celebraron esta semana actos conmemorativos para sus compañeros que murieron durante los recientes disturbios que derivaron en protestas. (…)".

irán Mujeres en las calles de Irán el viernes 09/01/2026. Llega la 2da. ola de protestas. FOTO: X

En Omán

Desde Muscat (Oman), Jon Grambell para AP:

"Omán medió el viernes 06/02 en las conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear de Teherán, con convoyes para los dos países que llegaron para reunirse por separado con el principal diplomático del sultanato.

No hubo comentarios inmediatos ni de la parte iraní ni de la estadounidense. Periodistas de Associated Press vieron a iraníes en un palacio a las afueras de Mascate, la capital de Omán, cerca de su aeropuerto internacional.

El convoy partió después de un tiempo para devolver a los iraníes a su hotel cercano, y los medios estatales iraníes reconocieron que el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, se reunió con su homólogo omaní, Badr al-Busaidi.

Solo después de que se marcharan los vehículos iraníes, otro convoy, que incluía una camioneta con bandera estadounidense, entró en los terrenos del palacio. Permaneció allí aproximadamente una hora y media antes de partir.

Después de eso, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Omán publicó un comunicado diciendo que al-Busaidi se reunió por separado con Araghchi, luego con el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

“Las consultas se centraron en preparar las circunstancias apropiadas para reanudar las negociaciones diplomáticas y técnicas, asegurando la importancia de estas negociaciones, a la luz de la determinación de las partes de asegurar su éxito en el logro de una seguridad y estabilidad sostenibles”, indicó el anuncio omaní."

----------------------------------------------------------------------------------------

