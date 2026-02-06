La CGT confirma movilización pero no hará paro general: La UOM se desmarca

Tras la reunión también habló Andrés Rodríguez, secretario general de Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), quien prometió que "el miércoles habrá una movilización masiva de los trabajadores para respaldar a los legisladores que están acompañando la posición sindical y criticar a aquellos que quieren aprobar este proyecto".

"Esta lucha no termina porque después del Senado, tiene que ir a Diputados. Si se llega a aprobar esta Ley en general, esperamos que en el tratamiento de artículo por artículo haya muchas modificaciones que respeten los derechos del movimiento sindical", agregó el titular de UPC, quién además indicó que la estrategia es la de "prácticamente neutralizar todo aquel artículo que atente contra los derechos del trabajo".

La UOM se desmarca: Convocó a un paro general

Tras la reunión de Consejo Directivo de la CGT, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) confirmó que mantendrá su escalada de protestas contra la Reforma Laboral, que incluye un paro general el 11/02 desde las 10.00, para sumarse a la movilización al Congreso.

Previamente, el martes 10/02, encabezará una marcha junto con el conjunto de gremios combativos de diferentes centrales sindicales, a Rosario.

"El lunes nos vamos a reunir con los gremios en la UOM para organizar la movilización a Rosario. Hoy incluso se sumaron más gremios al espacio que quieren participar de las actividades", confirmó al portal InfoGremiales una importante fuente del gremio metalúrgico.

Ese conjunto, que nuclea a más 80 organizaciones de la CGT y de las CTA, ayer encaró una masiva marcha en Córdoba para mostrarle a Martín Llaryora el descontento con la posibilidad de que acompañe el proyecto de reforma laboral que impulsa la gestión libertaria.

La idea es replicar lo mismo el martes próximo en Rosario para llamarle la atención a Maximiliano Pullaro, otro de los mandatarios que viene evitando pronunciarse públicamente respecto a la norma oficialista.

Por su parte, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma y la de los Trabajadores anunciaron que saldrán con su propio plan de lucha contra la reforma laboral, con acciones de difusión en distintas terminales de trenes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en otras estaciones del conurbano bonaerense este viernes a la mañana. También llamaron a movilizar en Rosario el martes, mientras que a diferencia de la CGT, convocaron a paro y movilización para el 11 de febrero.

-------------------------

Otras noticias en Urgente24:

Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta

El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó

Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas

Racing aceleró y va por un jugador de River: "Lo quiere"

Techint cierra una tercerizada y hay 110 despidos que desesperan a la UOM