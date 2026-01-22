Timothée Chalamet iguala a Marlon Brando y entra en los libros de historia de los Oscar

Con el color ya instalado, la estética se volvió narrativa. El lanzamiento de la cápsula de merchandising en un pop-up de SoHo se agotó en horas y transformó a la película en marca. Celebridades como Tom Brady, Kendall Jenner y Frank Ocean comenzaron a usar las prendas como si se tratara de una firma consolidada. La confirmación llegó en la premiere de Los Ángeles, cuando Chalamet apareció con un traje de cuero naranja de Chrome Hearts: no era vestuario, era branding en tiempo real.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JustFreshKicks/status/2003229812668903572?s=20&partner=&hide_thread=false The Marty Supreme Jacket might be the hottest apparel piece of 2025 pic.twitter.com/kSaDkPDJvd — JustFreshKicks (@JustFreshKicks) December 22, 2025

Mientras tanto, el film avanzaba su propio recorrido crítico. Ambientada en los años cincuenta, la historia sigue a un personaje impulsivo, carismático y obsesivo, atrapado entre el talento y el caos, en un relato sobre ambición, caída y reinvención. La crítica acompañó con entusiasmo, pero la conversación volvió siempre al mismo punto: Marty Supreme demuestra que hoy el marketing no acompaña a una película, la construye. Y en ese proceso, Chalamet no solo protagoniza un film, sino el fenómeno cultural que lo rodea.

Emma Stone y la constancia como récord

Mientras la nueva camada irrumpe con fuerza, Emma Stone confirma que el dominio en Hollywood también se construye con continuidad. A sus 37 años, la actriz se convirtió en la mujer más joven en alcanzar siete nominaciones a los Premios Oscar, una marca que hasta ahora ostentaba Meryl Streep, quien había llegado a ese número con 38 años.

La actriz volvió a destacarse este año por Bugonia, donde logró una doble nominación como actriz principal y productora, una hazaña poco frecuente en la historia reciente de la Academia. Según los registros de The Hollywood Reporter, Frances McDormand fue la primera en lograrlo con Nomadland en 2021. Stone ya había repetido ese doble rol con Poor Things y ahora consolida ese camino, reafirmando su lugar no solo delante de cámara, sino también en la toma de decisiones creativas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheCinesthetic/status/2014372996413349989?s=20&partner=&hide_thread=false Jesse Plemons in Bugonia (2025) gives one of the best performances of the year, and it’s barely being talked about. pic.twitter.com/U3kNheR3Ah https://t.co/SESDGty1Xm — cinesthetic. (@TheCinesthetic) January 22, 2026

El recorrido de Stone combina prestigio crítico y resultados concretos. De sus siete nominaciones, dos se transformaron en Oscar a Mejor Actriz, por La La Land y Poor Things. En la historia de la Academia, solo Katharine Hepburn, con cuatro estatuillas, y las propias McDormand y Streep, con tres, superan ese registro. En la actual edición, Stone compite en una lista de alto nivel que vuelve a ponerla en el centro del mapa, mientras Bugonia también figura entre las nominadas a mejor película, compartiendo cartel con títulos como Marty Supreme.

Lejos de irrupciones repentinas o campañas virales, el caso de Emma Stone expone otra lógica del éxito en Hollywood: la de una carrera construida a lo largo del tiempo, con elecciones consistentes y una presencia sostenida en los momentos clave de la industria. En una temporada marcada por récords generacionales, su nombre aparece no como sorpresa, sino como confirmación.

