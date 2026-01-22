El Torneo Apertura comenzará el próximo sábado para River cuando visite a Barracas Central. Más allá de esta cuestión, Marcelo Gallardo sigue esperando por la llegada de más refuerzos y en las últimas horas fue el periodista Gustavo Yarroch quien confirmó en Radio La Red qué es lo que va a buscar y sumar el Millonario.
River aceleró: Gustavo Yarroch confirmó el refuerzo por el que va Gallardo
Lejos de haber bajado la persiana, River sigue metido en el mercado de pases en búsqueda de un jugador particular.
Hasta el momento el mercado de pases de River tuvo las llegadas de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, nombres importantes que se encontraban en Brasil, más el retorno de Tomás Galván que estaba a préstamo en Vélez. Los cuatro futbolistas cuentan con serias chances de ser titulares ante Barracas luego de observa su desempeño en la pretemporada.
Más allá de esto, a Gallardo y a River en general le quedó la sensación luego de ver la actuación del equipo en los amistosos contra Millonarios y Peñarol de que hace falta algo más en la zona ofensiva. Gustavo Yarroch indicó que el Muñeco y la dirigencia están trabajando en silencio tratando de cerrar la llegada de un jugador con características puntuales.
River sigue metido en el mercado de pases
“River no está retirado del mercado de pases. A mí me dicen que la búsqueda de un centrodelantero lo va a postergar par a el próximo mercado de pases y Gallardo les va a dar la oportunidad a Sebastián Driussi, Maxi Salas y Agustín Ruberto por los próximos seis meses”, comentó el periodista en Un Buen Momento, programa de Radio La Red.
En la misma línea agregó: “River está en la búsqueda de un mediapunta, un jugador que rompa defensas con gambeta, un jugador que tenga un muy buen uno contra uno”, indicó Yarroch. Más allá de es establecer qué tipo de refuerzo está tratando de cerrar el Millonario, indicó que por el momento no tiene le nombre por el cual se está negociando.
Durante este mercado de pases River ya intentó sumar a Santino Andino, Maher Carrizo, Gianluca Prestianni y Claudio Echeverri pero no tuvo suerte con ninguno. Todo indica que el Millonario espera al cierre del mercado de pases en Europa el próximo 31 de enero para ver qué oportunidad surge y qué se puede comprar.
