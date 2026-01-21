La miniserie de 11 episodios que arranca prolija y termina desquiciada

La serie tiene 11 capítulos, que se estrenan semanalmente en Disney+, y no se limita al impacto visual, que lo tiene y bastante. Lo más incómodo está en lo que no exagera: la necesidad constante de validación, el miedo a envejecer, la presión por encajar en un estándar imposible. Murphy empuja todo eso al límite, lo vuelve grotesco, pero no lo inventa.

image El FBI, las corporaciones y la ambición se cruzan en una trama que usa el terror para hablar de la obsesión estética.

Qué dice la crítica y por qué en Disney+ nadie mira para otro lado

Antes del estreno, el tráiler había superado los 190 millones de reproducciones en apenas una semana, convirtiéndose en el más visto en la historia de FX, un dato que habla del morbo y del interés que hay por esta propuesta. La serie llegó este 21 de enero, y desde entonces las reseñas empezaron a dividirse, algo bastante habitual cuando Murphy está involucrado.

Algunos críticos marcaron que el arranque es desordenado y pasado de rosca, mientras otros señalaron que la historia "empieza caótica pero se vuelve cada vez más adictiva", como sostuvo CBR. En las mismas, aparece seguido la comparación con la película La sustancia (con Demi Moore y Margaret Qualley), sobre todo por el uso del cuerpo como campo de batalla, pero varios coinciden en que Belleza perfecta va por otro lado, con más foco en el poder corporativo, la lógica de mercado y la banalización del daño.

image Si bien las críticas están divididas, destacan que la serie va creciendo con los episodios.

También hubo ruido entre los lectores del cómic original porque la serie modifica el origen del fenómeno, dejando un poco de lado la metáfora sobre intimidad y enfermedad para apuntar más al negocio del biohacking y la cosmética extrema. ¿Es un cambio discutible? Sí. ¿Pero funciona a nivel historia? Todo indica que también.

Belleza perfecta, ya disponible en Disney+, no busca caer simpática ni ser cómoda. Es exagerada, a veces irritante, pero también bastante lúcida cuando baja un cambio y mira de frente una obsesión que ya es parte del paisaje. Es una serie que te interpela, te incomoda y, si todo sale bien, te deja pensando bastante más de lo que esperabas cuando apretaste play.

Embed

----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Tiene 3 episodios y es la miniserie perfecta para maratonear este finde

La nueva miniserie de 10 episodios donde ningún capítulo está de relleno

La miniserie de 8 episodios que atrapa a todos y arrasa con la crítica

Una miniserie de 8 episodios que la crítica recomienda sin dudar