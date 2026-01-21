La obsesión por verse bien llevada al extremo terminar mal, y esta miniserie de terror lo demuestra sin sutilezas ni filtros, incluyendo cuerpos perfectos, promesas falsas y un miedo bastante cercano, más de lo que parece. Ya disponible en Disney+, esta producción cuestiona hasta dónde somos capaces de llegar con tal de gustar, encajar o simplemente no quedar afuera.
MILLONES DE REPRODUCCIONES
La miniserie de 11 episodios que arranca prolija y termina desquiciada
Una miniserie de 11 episodios convierte la obsesión por la belleza en una pesadilla. Recién llegada a Disney+, viene con una idea que da miedo por lo real.
Una miniserie sobre cuando el cuerpo se vuelve mercancía
La serie se llama Belleza perfecta, o The Beauty en su título original, basada en la historia de Image Comics escrita por Jeremy Haun y Jason A. Hurley. Es la nueva apuesta de Ryan Murphy, un tipo que hace rato se mueve cómodo en el exceso, la provocación y el malestar, y que esta vez mete ciencia ficción, body horror y crítica social a rolete.
En esta historia, parece un tratamiento que se contagia y promete cuerpos físicamente perfectos gracias a una modificación genética enfocada en la estética. El problema, claro, es que el "milagro" viene con efectos secundarios letales que nadie quiere ver hasta que ya es tarde. Mientras los muertos se acumulan (modelos, influencers, gente común) el pánico se extiende y el FBI entra a investigar.
Ahí se plantan Evan Peters como Cooper Madsen, un agente obsesivo, cansado y cada vez más desbordado, y Rebecca Hall como Jordan Bennett, su compañera, bastante más racional pero igual de comprometida.
Del otro lado del tablero aparece Ashton Kutcher como Byron Forst, un millonario tecnológico que maneja "la Corporación", vendiendo el producto como si fuera una app más y jura que "hace hermosa a la gente sin esfuerzo". También se destacan Anthony Ramos como un sicario que dispara primero y pregunta después, y Jeremy Pope como un personaje periférico que hace de ancla emocional en medio del caos.
La serie tiene 11 capítulos, que se estrenan semanalmente en Disney+, y no se limita al impacto visual, que lo tiene y bastante. Lo más incómodo está en lo que no exagera: la necesidad constante de validación, el miedo a envejecer, la presión por encajar en un estándar imposible. Murphy empuja todo eso al límite, lo vuelve grotesco, pero no lo inventa.
Qué dice la crítica y por qué en Disney+ nadie mira para otro lado
Antes del estreno, el tráiler había superado los 190 millones de reproducciones en apenas una semana, convirtiéndose en el más visto en la historia de FX, un dato que habla del morbo y del interés que hay por esta propuesta. La serie llegó este 21 de enero, y desde entonces las reseñas empezaron a dividirse, algo bastante habitual cuando Murphy está involucrado.
Algunos críticos marcaron que el arranque es desordenado y pasado de rosca, mientras otros señalaron que la historia "empieza caótica pero se vuelve cada vez más adictiva", como sostuvo CBR. En las mismas, aparece seguido la comparación con la película La sustancia (con Demi Moore y Margaret Qualley), sobre todo por el uso del cuerpo como campo de batalla, pero varios coinciden en que Belleza perfecta va por otro lado, con más foco en el poder corporativo, la lógica de mercado y la banalización del daño.
También hubo ruido entre los lectores del cómic original porque la serie modifica el origen del fenómeno, dejando un poco de lado la metáfora sobre intimidad y enfermedad para apuntar más al negocio del biohacking y la cosmética extrema. ¿Es un cambio discutible? Sí. ¿Pero funciona a nivel historia? Todo indica que también.
Belleza perfecta, ya disponible en Disney+, no busca caer simpática ni ser cómoda. Es exagerada, a veces irritante, pero también bastante lúcida cuando baja un cambio y mira de frente una obsesión que ya es parte del paisaje. Es una serie que te interpela, te incomoda y, si todo sale bien, te deja pensando bastante más de lo que esperabas cuando apretaste play.
----------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Tiene 3 episodios y es la miniserie perfecta para maratonear este finde
La nueva miniserie de 10 episodios donde ningún capítulo está de relleno
La miniserie de 8 episodios que atrapa a todos y arrasa con la crítica
Una miniserie de 8 episodios que la crítica recomienda sin dudar