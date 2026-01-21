ROSARIO. Mientras Maximiliano Pullaro obvia que los homicidios siguen haciendo estragos en la ciudad, llegan las contradicciones en materia de seguridad. Rosario volvió a contar con patrullaje aéreo de la Policía provincial tras la realización del primer vuelo operativo de un helicóptero incorporado recientemente a la fuerza.
VUELVE EL PATRULLAJE AÉREO
Maximiliano Pullaro mucho 'show', pocas respuestas
Maximiliano Pullaro obvia que los homicidios siguen haciendo estragos en Rosario, pero refuerza la seguridad en la ciudad... algo no cierra.
Desde 2019 que la fuerza de seguridad provincial no contaba con una nave específica para desarrollar este tipo de tareas.
Volvió el patrullaje aéreo
La aeronave realizó un sobrevuelo de aproximadamente una hora durante el atardecer de este martes (20/01), abarcando sectores estratégicos como el barrio La Florida, el acceso a la avenida de Circunvalación y otros puntos definidos por la planificación operativa, en coordinación con los dispositivos de seguridad desplegados en tierra.
El helicóptero incorporado es un Robinson R44 Raven I monomotor, especialmente adaptado para tareas de seguridad y patrullaje, así como para funciones logísticas y de capacitación. Está equipado con un motor Lycoming O-540 de seis cilindros, con una potencia de despegue de 230 SHP y una capacidad de carga de hasta 900 libras (408 kilos), y puede operar con dos pilotos y dos pasajeros.
Además, cuenta con equipamiento específico para intervenciones operativas, entre ellos un reflector de búsqueda y un sistema de comunicación terrestre codificado, fundamentales para operativos nocturnos y para la coordinación en tiempo real con el personal que actúa en el territorio.
Rosario refuerza la prevención
El patrullaje aéreo se incorporará de manera flexible a los dispositivos previstos en el Plan de Seguridad del Gobierno de Santa Fe y se activará a requerimiento de las directivas operativas, según lo disponga la planificación. Entre los escenarios contemplados se incluyen refuerzos preventivos en zonas de alta circulación, operativos especiales y el acompañamiento de los dispositivos de seguridad en espacios con concentraciones masivas de personas.
La incorporación de la aeronave fue formalizada el martes 30 de diciembre en la ciudad de Santa Fe, durante un acto encabezado por el gobernador de Santa Fe. En esa oportunidad, también se presentaron 85 camionetas 0 kilómetro adaptadas para el patrullaje y un minibús asignado a la Brigada Aérea no Tripulada, encargada de las operaciones con drones.
Con este refuerzo, Rosario vuelve a contar con vigilancia aérea permanente, integrada a una estrategia de seguridad más amplia que combina recursos terrestres, aéreos y tecnológicos.
Contradictorio Maximiliano Pullaro
Si bien Pullaro apuesta a que Santa Fe sea "la provincia más segura", lo cierto es que en sus discursos sigue haciendo énfasis en un marcado descenso de los asesinatos, los cuales hoy en día continúan repercutiendo.
Esquivando los números reales, el mandatario provincial apuesta con el correr de los días a que Rosario, precisamente, esté cada vez más monitoreada y lo hace a través de incorporaciones sin hacer mención a lo que realmente ocurre, por lo cual sabe que ante esta situación crítica se necesitan más refuerzos. No es casualidad el retorno del patrullaje aéreo...
Vale tener en cuenta que el 2026 comenzó sangriento en la Cuna de la Bandera, una ciudad donde las calles están al fuego vivo y las balas continúan picando cerca. En paralelo, oídos sordos del gobernador, aunque la realidad lo golpea de cerca.
