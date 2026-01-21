Maximiliano Pullaro mucho 'show', pocas respuestas

Rosario refuerza la prevención

El patrullaje aéreo se incorporará de manera flexible a los dispositivos previstos en el Plan de Seguridad del Gobierno de Santa Fe y se activará a requerimiento de las directivas operativas, según lo disponga la planificación. Entre los escenarios contemplados se incluyen refuerzos preventivos en zonas de alta circulación, operativos especiales y el acompañamiento de los dispositivos de seguridad en espacios con concentraciones masivas de personas.

La incorporación de la aeronave fue formalizada el martes 30 de diciembre en la ciudad de Santa Fe, durante un acto encabezado por el gobernador de Santa Fe. En esa oportunidad, también se presentaron 85 camionetas 0 kilómetro adaptadas para el patrullaje y un minibús asignado a la Brigada Aérea no Tripulada, encargada de las operaciones con drones.

image La ciudad retomó los vuelos operativos con un helicóptero incorporado recientemente a la flota de la fuerza provincial. Foto: Gobierno de Santa Fe.

Con este refuerzo, Rosario vuelve a contar con vigilancia aérea permanente, integrada a una estrategia de seguridad más amplia que combina recursos terrestres, aéreos y tecnológicos.

Contradictorio Maximiliano Pullaro

Si bien Pullaro apuesta a que Santa Fe sea "la provincia más segura", lo cierto es que en sus discursos sigue haciendo énfasis en un marcado descenso de los asesinatos, los cuales hoy en día continúan repercutiendo.

Esquivando los números reales, el mandatario provincial apuesta con el correr de los días a que Rosario, precisamente, esté cada vez más monitoreada y lo hace a través de incorporaciones sin hacer mención a lo que realmente ocurre, por lo cual sabe que ante esta situación crítica se necesitan más refuerzos. No es casualidad el retorno del patrullaje aéreo...

Vale tener en cuenta que el 2026 comenzó sangriento en la Cuna de la Bandera, una ciudad donde las calles están al fuego vivo y las balas continúan picando cerca. En paralelo, oídos sordos del gobernador, aunque la realidad lo golpea de cerca.

