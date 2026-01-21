Amenaza de ola de calor: Todo cambia a partir de ahora y las señales son preocupantes

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el jueves 22 y el viernes 23, la máxima será de 32°C.

Hacia el fin de semana, el SMN proyecta una tendencia de temperaturas elevadas.

El sábado 24, la máxima será de 33°C, y el domingo 25, de 34°C. Después viene lo peor. Para el martes 27 se proyecta una máxima de 35°C.

En general, se prevé al menos siete jornadas consecutivas de temperaturas máximas, y ha trascendido que la sensación térmica podría superar los 40° en algunos ratos del día.

"Desde el viernes 23 podríamos comenzar a contar jornadas consecutivas cumpliendo con el criterio de ola de calor", indican en Meteored.

"Recordemos que se deben cumplir tres días consecutivos con los umbrales de: mínima de 22 °C y máxima de 32.3 °C (en el caso de CABA), para poder clasificarlo como la segunda ola de calor de la temporada actual", agregan.

Vale destacar que, en medio del calor extremo, crece la preocupación por los apagones debido al consumo eléctrico.

En este contexto de calor extremo, también hay una preocupante alerta del SMN por incendios forestales en la mayor parte de la Argentina: 60%.

Alerta por tormentas y vientos fuertes

Por otra parte, el SMN ha activado alertas por tormentas y fuertes vientos, este miércoles 21, para varias provincias del país.

Específicamente, as provincias de Jujuy, Salta, San Juan, Mendoza, La Pampa, Río Negro y el sur de la provincia de Buenos Aires están bajo alerta amarillo por tormentas.

Mientras que, en Chubut y Tierra del Fuego se encuentran con alerta amarillo por vientos fuertes con ráfagas de más de 90km/h.

En Santa Cruz y Chubut rige alerta amarillo por lluvia.

¿Qué significa cada color de alerta meteorológico?

De acuerdo con el SMN esto es lo que implica cada color de alerta:

Nivel rojo: Se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.

Se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres. Nivel naranja: Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Nivel amarillo: Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Nivel verde: No se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

