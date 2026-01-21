Milei en Davos: Y dale con el "socialismo"...

"Sólo los principios de occidente son criterios de eficiencia a la hora de decidir políticas públicas", dijo leyendo un texto que le ofrecía alguna resistencia.

Dijo que es "inadmisible sacrificar la justicia sobre la eficiencia" y que ese camino "lleva al colapso".

Recordó que en su participación de 2024 advirtió sobre "los peligros" que acechaban a "Occidente" mientras que en la de 2025 criticó la agenda de los foros internacionales que, según su visión" no eran otra cosa que "políticas socialistas para engañar a almas bellas".

Tomó el caso de Venezuela, del que aseguró esa versión del "socialismo" generó "daños aberrantes" y calificó al régimen de chavismo como una "narcodictadura".

Dijo que hay "una degradación ética de occidente" contra lo que se debe "impulsar las ideas de la libertad".

"Demostraré que el capitalismo de libre empresa es el más productivo, además del único sistema justo", dijo.

Postuló retomar "la filosofía griega" y "abrazar el derecho romando y los valores judeo-cristianos".

A continuación, el discurso tomó un tono más academicista, en el que citó autores y académicos del liberalismo.

Noticia en desarrollo.