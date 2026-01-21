Donald Trump en Davos humillando a Europa: "Un lugar llamado Groenlandia"

"Dinamarca cayó ante Alemania tras solo seis horas de combate y fue totalmente incapaz de defenderse ni a sí misma ni a Groenlandia. Así que Estados Unidos se vio obligado a hacerlo, y lo hicimos", expresó, lamentando la decisión de EE.UU. de "permitir" que los daneses conservaran Groenlandia. "¿Qué estúpidos fuimos al hacer eso y qué tan desgraciados son ahora?", vociferó.

"Impedimos que nuestros enemigos ganaran un asentamiento en nuestro hemisferio (...) Si no fuera por nosotros estaríamos hablando alemán o japonés, les devolvimos Groenlandia, qué estúpidos fuimos y qué malagradecidos son ahora", sostuvo, por su parte.

El presidente Donald Trump interviene en el Foro Económico Mundial de Davos 2026 en medio de las tensiones con Europa.



"Soy un derivado de Europa, Escocia y Alemania, mi madre 100% de Escocia y mi padre 100 % alemán", señaló Trump, apelando a que el pueblo europeo se identifique con él para poder legitimar su avanzada sobre Groenlandia. Al mismo tiempo, planteó que la migración desregulada está destruyendo al Viejo Continente.

Sobre la cuestión de Groenlandia, el republicano aseguró a viva voz que no la quiere por las tierras raras, sino por "seguridad estratégica", al mismo tiempo que pidió "negociaciones inmediatas" y descartó usar la fuerza.

"Solo Estados Unidos puede dar seguridad a Groenlandia", afirmó en su discurso, justamente en pleno panorama de escalada de tensiones con sus aliados europeos debido a su afán por la isla ártica, zona de influencia y gran reserva de hidrocarburos. La semana pasada, anunció que aplicará aranceles del 25% a ocho países de Europa por no apoyar sus planes de anexión.

"Groenlandia es un territorio vasto y casi inhabitado, está sin ser defendido, en una ubicación estratégica entre Rusia y China (...) No era importante cuando lo devolvimos, como ahora. Se habla de los minerales, pero no hay tal cosa como tierras raras y para llegar allá hay que atravesar cientos de pies de hielo y no la buscamos por eso, sino por seguridad estrategica nacional, la isla es considerada parte de Norte America, es nuestro territorio, es un interes clave de seguridad estadounidense, ha estado en cientos de años en nuestra politica impedir que otros intereses entren a nuestro hemisferio. Estados unidos ha intentado por dos siglos comprar Groenlandia", afirmó sin rodeos.

image

“Y por eso busco negociaciones inmediatas para discutir nuevamente la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos, tal como hemos adquirido muchos otros territorios a lo largo de nuestra historia, al igual que muchas naciones europeas”, añadió, en referencia a que planea comprarle a Dinarca esta isla ártica, rica en minerales críticos indispensables para las nuevas tecnologías.

“Probablemente no conseguiremos nada a menos que decida usar una fuerza excesiva, en cuyo caso seríamos, francamente, imparables...Pero no haré eso. Okey. Ahora todos dicen: ‘¡Bien!’”, dijo. “Esa es probablemente la declaración más importante que he hecho, porque la gente pensaba que usaría la fuerza. No necesito usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza”, declaró.

“Todo lo que Estados Unidos pide es un lugar llamado Groenlandia”, añadió.

Trump también argumentó que el control estadounidense de Groenlandia fortalecería la alianza de la OTAN: “Esto no sería una amenaza para la OTAN. Esto mejoraría enormemente la seguridad de toda la alianza, la alianza de la OTAN”, y añadió que Estados Unidos ha sido “tratado de forma muy injusta por la OTAN”.

El líder del MAGA en Davos: "Venezuela va a ganar más dinero en los próximos seis meses que en los 20 años previos"

El mandatario estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles en su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, que Estados Unidos el "motor económico" del planeta, al mismo tiempo que criticó la política de energía verde en Europa y la falta de leyes para controlar la inmigración masiva.

También prometió que Venezuela "va a ir fantásticamente bien" tras la caída de Nicolás Maduro. “Va a ganar más dinero en los próximos seis meses que en los 20 años previos”, sentenció, haciendo referencia a la intervención estadounidense en Caracas que resultó en la captura de Maduro y en la adminitración del petróleo venezolano por parte de la Casa Blanca.

“Apreciamos toda la cooperación que nos han estado dando. Una vez que terminó el ataque, dijeron: ‘hagamos un trato’. Más personas deberían hacer eso”, agregó, en referencia al nuevo gobierno venezolano encabezado por la “presidenta interina” Delcy Rodríguez, la ex vicepresidenta de Maduro.

image Trump en Davos (REUTERS/Denis Balibouse)

Trump dijo además que Estados Unidos estará “dividiendo” 50 millones de barriles de petróleo con Venezuela y llevando a las principales compañías petroleras al país. Venezuela “estará ganando más dinero del que ha ganado en mucho tiempo”.

“El liderazgo del país ha sido muy bueno... muy, muy inteligente”, añadió.

Sobre Ucrania: "Heredé un desastre"

En otro momento de su discurso en Davos, Donald Trump aseguró sobre el conflicto con Ucrania que “heredó un desastre”, reiterando su postura de que es una guerra que no habría iniciado si él hubiera sido presidente, ya que, según dijo hace un tiempo, su administración le habría cedido Crimea al Kremlin para evitar un ‘mal mayor’.

“Conozco muy bien a Putin, él y yo discutíamos sobre Ucrania. Era la niña de sus ojos, pero no iba a hacer nada”, planteó Trump. “Le dije: ‘Adúlame. No lo vas a hacer’. Nunca lo habría hecho. Fue terrible lo que pasó. Pude verlo suceder también. Después de que me fui, pude verlo suceder”, lanzó.

Sobre esa misma línea, repitió su afirmación de que las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidosle fueron arrebatadas, y que si eso no hubiera pasado, el mundo estaría en calma.

“Es una guerra que nunca debería haber comenzado, y no habría comenzado si las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 no hubieran sido amañadas. Fue una elección amañada. Todos ahora lo saben. Lo descubrieron, la gente pronto será procesada por lo que hicieron”, dijo.

Donald Trump en Davos tras desperfecto eléctrico que lo obligó a cambiar de avión

El avión presidencial de Donald Trump, el Air Force One, este martes a la madrugada tuvo un desperfecto eléctrico cuando estaba rumbo al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, obligándolo a regresar para cambiar de aeronave.

La decisión de regresar a la base Andrews en Maryland se tomó tras el despegue, luego de que la tripulación a bordo del Air Force One identificara “un problema eléctrico menor”, según lo informó este miércoles la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Trump calienta la cumbre de Davos con burlas a Europa y amenazas a Groenlandia

Un periodista acreditado que viajaba a bordo relató que las luces de la cabina de prensa del avión se apagaron brevemente después del despegue. Media hora después del despegue, el capitán informó que el avión se daría la vuelta a la base Andrews.

En la base, Trump subió al Air Force C-32, un Boeing 757 modificado que usualmente se utiliza para vuelos de cabotaje, retomando la ruta para el Foro Económico Mundial en Davos

