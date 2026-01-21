El mundo en Davos: Con todas las miradas en Trump, Milei enfrenta un gran desafío

Javier Milei ya se encuentra en Davos (Suiza) para participar de una nueva edición del Foro Económico Mundial. Este miércoles será la presentación del mandatario argentino en un horario que generó gran expectativa por su cercanía con la exposición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Los ojos del mundo posarán sobre el libertario. Hay expectativas por su discurso, que se dará tras la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la detención de Nicolás Maduro en Venezuela y en medio de las negociaciones por el convenio de libre comercio con Estados Unidos.
Uno de los puntos que más atención genera es la posibilidad de un encuentro entre Milei y Trump. Si bien no está programado un encuentro oficial entre ambos, su coincidencia en Davos alimenta las especulaciones sobre un saludo o intercambio formal. Varias fueron las muestras del argentino para con el estadounidense aunque éste último lo hace esperar hasta último momento para confirmar la tan ansiada y buscada foto.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Es por eso tal vez que desde Casa Rosada son cautos al respecto, subrayando que el foco del viaje está puesto en temas económicos y financieros.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
En paralelo, el Gobierno entró en modo definición. Tras oficializar el llamado a sesiones extraordinarias, en el entorno del Presidente transmiten un optimismo casi desafiante sobre la aprobación de la reforma laboral, uno de los proyectos estructurales del programa libertario.
Con una agenda que combina diplomacia, economía y alianzas internacionales, la presencia de Milei en Davos no solo representa una oportunidad para proyectar la política exterior argentina, sino también para reforzar su relación con Estados Unidos y destacar, frente a un público global, las reformas y objetivos del modelo de gobierno que impulsa en Buenos Aires.
Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24 donde te contamos lo que pasa en Argentina y el mundo:
-------------------------
Live Blog Post
21-01-2026 10:51
Trump en Davos (3): "Estamos ayudando a Venezuela"
Por otra parte, Donald Trump hizo foco en Venezuela y aseguró que "le va a ir muy bien". "Va a hacer más dinero en los próximos 6 meses que en lo que han hecho en 20 años", señaló.
Live Blog Post
21-01-2026 10:45
Trump en Davos (2): "La inflación va a seguir bajando"
"Mi primer mandato fue el más productivo desde el punto de vista financiero", sostuvo el estadounidense.
Live Blog Post
21-01-2026 10:40
Trump en Davos (1): "EE.UU. está en un crecimiento económico como nunca antes"
Comenzó el discurso del presidente de Estados Unidos en Davos. "A la gente le está yendo muy bien, están muy felices conmigo", inició y remarcó: "Ahora somos el país más vibrante en el planeta". De manera continuada agregó que "Hay una ola de inmigración masiva como nunca antes vista".
Sobre esa línea sostuvo que "Estados Unidos es el motor económico del mundo" y argumentó que "cuando le va bien, a todo el mundo le va bien". "Quiero que a Europa le vaya bien pero no está yendo en la dirección correcta", insistió.
En ese sentido, criticó el gasto público "cada vez mayor" de los países europeos, así como sus políticas migratorias y comerciales.
Live Blog Post
21-01-2026 10:35
ATE y la UOM meten presión contra el Gobierno por la Modernización Laboral
El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, se reunió en la sede nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con su Secretario General, Abel Furlán, para "acelerar los tiempos y evaluar un paro antes del 11" en relación a la Reforma Laboral.
Sobre ese marco, insistió en que "NO DEBERÍAMOS ESPERAR hasta el día que se trate la iniciativa en el Congreso para realizar una medida de fuerza ya que PODRÍA SER DEMASIADO TARDE".
"Tenemos que empezar a pensar como una posibilidad concreta MOVILIZAR EN LAS PROVINCIAS. No puede ser que por este accionar, contrario a los intereses de toda la sociedad, no paguen ningún costo", cerró.
España atraviesa días de conmoción social por tres grandes accidentes ferroviarios en menos de 48 horas. El martes, una formación chocó contra un muro de contención enBarcelona, dejando a 37 personas heridas y al maquinista muerto. Veinticuatro horas antes, un tren de la empresa Iryo, que realizaba la ruta Málaga-Madrid, descarrilló y chocó al Alvia 2384 que iba de Puerta de Atocha a Huelva, resultando en al menos 42 víctimas fatales y decenas de cadáveres de desaparecidos que aún siguen atrapados entre los escombros.
Según el Ministro de Transporte español, Óscar Puente, la coalisión de este domingo entre los trenes de alta velocidad Iryo 6189 y el Alvia 2384 habría ocurrido a los pocos segundos del descarrilamiento de la primera formación. Puente también confirmó la existencia de una rotura “inicial” en uno de los carriles “donde se cree que se produce el descarrilamiento”.
Demian Reidel acompañó el planteo de Milei pero apuntó sobre la intervención del Estado en los mercados
El presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Demian Reidel, se refirió al paso de Javier Milei por el Foro Económico Mundial de Davos, donde el mandatario mantiene reuniones con empresarios antes de su presentación formal en el evento.
A través de un mensaje publicado en redes sociales, Reidel acompañó el planteo del jefe de Estado y profundizó una mirada crítica sobre la intervención del Estado en los mercados, especialmente en sectores estratégicos como la tecnología y la inteligencia artificial.
"Hoy el presidente Milei habla en Davos: la regulación mata el crecimiento. Durante años, la academia evitó los rendimientos crecientes porque las matemáticas se complican. La solución: atajos de equilibrio parcial para "demostrar" la misma conclusión: el IRS ⇒ regula. Hemos estado trabajando en un nuevo marco de equilibrio general. Y descubrimos que su lógica es errónea. Los resultados de las políticas son peores: más regulación, menos crecimiento. Esto es más importante en tecnología e inteligencia artificial, donde la escala es el motor. Dejemos que las empresas que están creando el futuro hagan su trabajo. Los gobiernos deberían hacerse a un lado", publicó.
El Presidente sigue esquivando las urgencias: La Argentina se incendia
Menos de una semana después de que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmara que el fuego estaba "100% contenido", las fuertes ráfagas de viento y las altas temperaturas reactivaron los incendios forestales de el El Hoyo y otros puntos de la provincia patagónica.
Ante la reavivación de las llamas también en Epuyén, Puerto Patriada y en el Parque Nacional Los Alerces, las autoridades y los equipos de bomberos debieron reforzar las tareas de combate en varias zonas rurales y forestales.
Tras el alivio por el control de los primeros siniestros, que ya quemaron más de 14.000 hectáreas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas para diferentes sectores, condiciones climáticas adversas que favorecen la propagación de focos activos y la iniciación de otros nuevos.
Mientras tanto, Javier Milei se encuentra en Davos...
Tras una faena diaria que pasó de 600 vacunos a solo 50 cabezas, elFrigorífico General Pico suspendió durante enero a su planta de 300 trabajadores, les abonó una suma de $500.000 y les entregó la carne semanal correspondiente, pero la mayoría de los operarios atraviesa una profunda incertidumbre laboral ante la paralización de la actividad.
Algunos estiman que la faena podría retomarse en febrero, pero otros dudan de esa posibilidad debido a la delicada situación financiera de la empresa.
Donald Trump llegó a Davos en medio de la tensión global
El presidente estadounidense arribó al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde hablará en la reunión anual de la élite global y mantendrá "muchas reuniones" tras amenazar con anexionar Groenlandia.
Live Blog Post
21-01-2026 09:57
Se recalienta el debate por Reforma Laboral: En Casa Rosada es 'todo o nada'
El Gobierno entró en modo definición. Tras oficializar el llamado a sesiones extraordinarias, en el entorno del presidente Javier Milei transmiten un optimismo casi desafiante sobre la aprobación de la Reforma Laboral, uno de los proyectos estructurales del programa libertario.
Puertas adentro, el mensaje es doble: confianza hacia afuera y disciplina interna hacia adentro. Si bien en Casa Rosada aseguran que el texto no sufrirá cambios de fondo, admiten que podrían aceptar modificaciones siempre que no alteren "el espíritu de la norma", una señal de flexibilidad táctica ante eventuales pedidos de bloques dialoguistas.
La apuesta es alta. Para Milei, la Reforma Laboral no es solo una ley más: es una prueba de autoridad frente al Congreso y un test clave de gobernabilidad frente a sus propios aliados. Y en Balcarce 50 creen que, esta vez, el número cierra.
Live Blog Post
21-01-2026 09:54
A la Justicia: El parlamento europeo paralizó el acuerdo entre el Mercosur y la UE
El Parlamento Europeo frenó este miércoles el acuerdo de libre comercio entre el bloque del Viejo Continente y el Mercosur, firmado el pasado sábado en Asunción, y lo envió al Tribunal de Justicia regional para que se expida al respecto.
La decisión de congelar el convenio fue tomada con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. Ahora, el órgano con sede en Luxemburgo deberá analizar si el pacto respeta los tratados de la Unión Europea.
Live Blog Post
21-01-2026 09:50
Pablo Quirno en Suiza: Destacó el rol de la Cruz Roja en la identificación de los caídos en Malvinas
El canciller argentino, Pablo Quirno, se encuentra en Davos y, según mostró en sus redes sociales, se reunió con la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric. Uno de los ejes centrales del encuentro fue la identificación de los restos de los caídos en Islas Malvinas.
"Entre otros temas, conversamos sobre la identificación de los restos de caídos en Malvinas y el papel crucial que tuvo la Cruz Roja en las dos primeras fases del Plan Proyecto Humanitario", publicó.
Dos expertos en IA, Dario Amodei (CEO de Anthropic) y Demis Hassabis (CEO de Google DeepMind) dispararon debates impensados en el foro económico de Davos donde consideraron que la inteligencia artificial general (IAG) podría superar "las capacidades humanas en un horizonte entre uno y cinco años y que ello obligará a una adaptación de las instituciones y los mercados".
Ambos insistieron en que el avance plantea desafíos urgentes que deben manejarse con "rigor técnico y cooperación internacional", describieron el momento actual no como una evolución tecnológica normal, sino como una “adolescencia tecnológica” crítica para la supervivencia de la especie.
Financial Times: "El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, fue abucheado en una cena del Foro Económico Mundial en Davos organizada por Larry Fink, de BlackRock, según personas presentes en el evento."
"La reunión del martes 20/01 por la noche se convirtió en un alboroto, con abucheos generalizados y algunos invitados retirándose, después de los comentarios combativos de Lutnick y llamados a la calma de Fink, jefe del administrador de activos más grande del mundo y copresidente interino del WEF (World Economic Fórum)."
Javier Milei brindará este miércoles su tercer discurso consecutivo en el Foro Económico de Davos, una vidriera internacional en la que el Presidente ha sabido llamar la atención mundial con sus ideas libertarias, opuestas en gran medida al "statu quo".
En el inicio de una jornada cargada de actividades, el Presidente saludó a su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, en el Centro de Convenciones de Davos-Klosters. Además, disertó en el "Country Strategy Dialogue on Argentina" ante CEO’s globales, donde se presentaron las posibilidades de inversión en el país a empresarios y líderes de todas las latitudes.
En cuanto al esperado discurso oficial en Davos, se espera que, una vez más, el mandatario libertario brinde una alocución con críticas a la "agenda woke" y el respaldo del liderazgo del jefe de Estado norteamericano, además de referirse a la importancia del impulso a la derecha global en Occidente.
Su disertación comenzará a las 11:45, hora de Argentina, y también incluirá un balance del programa económico que aplica en el país desde su asunción en diciembre de 2023 y una mirada sobre el escenario internacional. Luego, participará del encuentro de firma del "Consejo de Paz", propiciado por el magnate republicano.
Javier Milei llegó este martes a Suiza para participar del Foro Económico de Davos. El Presidente hoy brindará un discurso frente a la elite mundial de líderes y hombres de negocios.
Su exposición genera expectativa ya que si bien viene acompañado del respaldo que le dio la victoria electoral el año pasado, Milei ya no es una novedad en el mapa global como lo fue en 2024 y 2025.
De hecho, una incógnita es cómo el mandatario logrará dejar una huella este año en Davos cuando la centralidad se la llevará Donald Trump en medio del sacudón que el presidente de USA provocó en el mundo con la guerra comercial con China, la captura del dictador Nicolás Maduro, el berrinche por no haber ganado el Premio Nobel de la Paz, y la amenaza de apropiarse de Groenlandia.
Deja tu comentario