El mundo en Davos: Con todas las miradas en Trump, Milei enfrenta un gran desafío

Javier Milei ya se encuentra en Davos (Suiza) para participar de una nueva edición del Foro Económico Mundial. Este miércoles será la presentación del mandatario argentino en un horario que generó gran expectativa por su cercanía con la exposición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

image En la antesala a su discurso, mantuvo este miércoles un encuentro en Davos con CEOs de bancos y entidades financieras mundiales donde defendió el modelo económico de su gestión. Los ojos del mundo posarán sobre el libertario. Hay expectativas por su discurso, que se dará tras la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la detención de Nicolás Maduro en Venezuela y en medio de las negociaciones por el convenio de libre comercio con Estados Unidos.

Uno de los puntos que más atención genera es la posibilidad de un encuentro entre Milei y Trump. Si bien no está programado un encuentro oficial entre ambos, su coincidencia en Davos alimenta las especulaciones sobre un saludo o intercambio formal. Varias fueron las muestras del argentino para con el estadounidense aunque éste último lo hace esperar hasta último momento para confirmar la tan ansiada y buscada foto.

Es por eso tal vez que desde Casa Rosada son cautos al respecto, subrayando que el foco del viaje está puesto en temas económicos y financieros.

