Javier Milei brindó este miércoles (21/01) un discurso en el Foro de Davos y los constantes errores que cometió al leer el texto -que evidentemente no fue escrito por él, sino no se entiende...- están dando mucho que hablar en la red social X, donde se burlan del Presidente.
ERRORES CONSTANTES
A Javier Milei se le complicó leer su discurso en Davos (y arde X)
Javier Milei mostró muchas dificultades al leer su discurso en Davos, cometiendo errores constantemente, diciendo mal las palabras y trabándose.
Milei se trabó varias veces y leyó mal muchas palabras, de manera casi constante. Incluso en un momento tuvo que pedir "perdón" a la audiencia por aparentemente saltearse una hoja del discurso y no saber cómo continuar durante unos segundos.
Más allá del contenido del discurso, de tono academicista -que algunos cuestionan si Davos era el ámbito propicio- y la repetición de conceptos, los errores de lectura de Milei son lo más comentado por estas horas en X:
