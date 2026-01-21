urgente24
A Javier Milei se le complicó leer su discurso en Davos (y arde X)

Javier Milei mostró muchas dificultades al leer su discurso en Davos, cometiendo errores constantemente, diciendo mal las palabras y trabándose.

21 de enero de 2026 - 13:34
Javier Milei tuvo muchas dificultades para leer su discurso en Davos.

Foto: captura de video.

Milei se trabó varias veces y leyó mal muchas palabras, de manera casi constante. Incluso en un momento tuvo que pedir "perdón" a la audiencia por aparentemente saltearse una hoja del discurso y no saber cómo continuar durante unos segundos.

Más allá del contenido del discurso, de tono academicista -que algunos cuestionan si Davos era el ámbito propicio- y la repetición de conceptos, los errores de lectura de Milei son lo más comentado por estas horas en X:

