La decisión de San Lorenzo tras la última oferta de Boca por Cuello

En la antesala de lo que fue la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, Sergio Costantino se hizo presente para representar a San Lorenzo y uno de los temas de consulta fue qué pasará con Alexis Cuello ante la oferta que envió Boca para quedárselo. El directivo del Ciclón no dio vueltas y soltó una bomba para las aspiraciones del Xeneize.