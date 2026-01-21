Luego de que se cayera la llegada de Marino Hinestroza, Boca comenzó a acelerar en el mercado de pases para conseguir de una vez por todas un refuerzo y fue así que envió una propuesta para quedarse con Alexis Cuello, delantero de San Lorenzo. En el día de hoy Sergio Costantino, mandamás del Ciclón, confirmó qué sucederá con el atacante.
HABLÓ COSTANTINO
La decisión de San Lorenzo tras la última oferta de Boca por Cuello
En la antesala de lo que fue la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, Sergio Costantino se hizo presente para representar a San Lorenzo y uno de los temas de consulta fue qué pasará con Alexis Cuello ante la oferta que envió Boca para quedárselo. El directivo del Ciclón no dio vueltas y soltó una bomba para las aspiraciones del Xeneize.
“No sabemos si Riquelme va a llamar. Llegó una propuesta, la contestamos hace 48 horas y dejamos abierta la posibilidad. Con ninguno de Boca hablo. Cuello vale la cláusula, somos dueños del 60% por lo que negociamos nosotros. Cuello se queda con nosotros”, aseveró el presidente provisional de San Lorenzo, mostrándose sumamente firme en este caso.
¿Boca sigue negociando con San Lorenzo?
La oferta que envió Boca fue de 2,6 millones de dólares brutos por el 60% del pase de Alexis Cuello, un monto bastante menor a lo que pretende San Lorenzo. La cláusula total del delantero es de 8 millones de dólares pero en Ciclón están dispuestos a escuchar propuestas que arranquen en 3 millones de dólares limpios por el porcentaje que está en su poder.
Boca ya negoció con Alexis Cuello, con quien tiene un acuerdo contractual, y además negoció con Almagro, club dueño del 40% de los derechos económicos del jugador. Pero sin un acuerdo final con San Lorenzo, el pase será imposible de realizar. Ahora todo depende de que Juan román Riquelme decida si quiere poner más dinero o no por el jugador.
Mientras tanto el Xeneize ya está explorando otras posibilidades en el mercado de pases. Ya hay negociaciones avanzadas para que se sume Ángel Romero, paraguayo de 33 años que viene de quedar libre del Corinthians, y además hubo un pedido de condiciones por Rodrigo Auzmendi, atacante de 25 años que se desempeña en Banfield.
