Boca arremete con todo y puede quedarse con dos refuerzos: "Del gusto de Riquelme"

Otro de los nombres sugeridos al Xeneize es Antonio Sanabria. Actualmente juega en el Cremonese, es habitual titular en la Selección de Paraguay y disputará el próximo Mundial bajo las órdenes de Gustavo Alfaro. Tiene 29 años y su pase está cotizado en alrededor de 3 millones de dólares.

Por último, el tercer jugador ofrecido fue Ezequiel “Chimi” Ávila, según aseguró Flavio Azzaro, quien mantiene un vínculo cercano con Riquelme. “En Boca pidieron condiciones y quieren evaluar si pueden afrontar lo que pide el Betis”, señaló el conductor de AZZ.

Habrá que ver si el Xeneize aprieta el acelerador en las próximas horas por alguno de estos futbolistas.

Boca y el comienzo del Torneo Apertura

El 2026 no será un año más para Boca Juniors. Con Claudio Úbeda ratificado como entrenador, el Xeneize volverá a disputar la Copa Libertadores desde la fase de grupos, instancia a la que no accedía desde la edición 2023.

Sin embargo, hasta el momento el club no incorporó refuerzos y el inicio del Torneo Apertura, junto con el cierre del mercado de pases —previsto para el 27 de enero—, comienza a generar inquietud.

En cuanto al campeonato local, el conjunto azul y oro debutará el próximo domingo 25 de enero, cuando reciba a Deportivo Riestra desde las 18:30 en La Bombonera.

Se avecinan horas decisivas para el club de la Ribera y para la gestión de Juan Román Riquelme. No es menor remarcar que se trata de un año preelectoral, por lo que el resultado deportivo será fundamental y el desempeño en los mercados de pases cobra una importancia central.

