Boca Juniors está a días de debutar en el Torneo Apertura de la Liga Profesional y, por el momento, no incorporó ningún refuerzo, situación que genera malestar entre los hinchas. En ese contexto, al Xeneize le ofrecieron dos futbolistas y aseguran que uno de ellos es del gusto de Juan Román Riquelme.
¿LLEGAN JUGADORES?
Boca arremete con todo y puede quedarse con dos refuerzos: "Del gusto de Riquelme"
Luego de la caída del pase de Marino Hinestroza, Boca tiene la posibilidad de incorporar dos delanteros (y hasta un tercero).
El equipo dirigido por Claudio Úbeda recibirá a Deportivo Riestra en la primera fecha de la Zona A del Apertura 2026, en La Bombonera, el domingo 25 de enero. Por ahora, el entrenador no cuenta con ninguna cara nueva, luego de que se frustrara la llegada de Marino Hinestroza.
Jugadores ofrecidos y del gusto de Juan Román Riquelme
Luego de la caída de la negociación por Marino Hinestroza, trascendió que varios futbolistas fueron ofrecidos a Boca Juniors.
Periodistas partidarios y especialistas en el mercado de pases aseguraron que uno de los jugadores que podría llegar al club de la Ribera es Ángel Romero.
El ex San Lorenzo se encuentra libre tras su paso por Corinthians y, según afirmó el periodista Julio Pavoni, es del gusto de Marcelo Delgado y Juan Román Riquelme.
Otro de los nombres sugeridos al Xeneize es Antonio Sanabria. Actualmente juega en el Cremonese, es habitual titular en la Selección de Paraguay y disputará el próximo Mundial bajo las órdenes de Gustavo Alfaro. Tiene 29 años y su pase está cotizado en alrededor de 3 millones de dólares.
Por último, el tercer jugador ofrecido fue Ezequiel “Chimi” Ávila, según aseguró Flavio Azzaro, quien mantiene un vínculo cercano con Riquelme. “En Boca pidieron condiciones y quieren evaluar si pueden afrontar lo que pide el Betis”, señaló el conductor de AZZ.
Habrá que ver si el Xeneize aprieta el acelerador en las próximas horas por alguno de estos futbolistas.
Boca y el comienzo del Torneo Apertura
El 2026 no será un año más para Boca Juniors. Con Claudio Úbeda ratificado como entrenador, el Xeneize volverá a disputar la Copa Libertadores desde la fase de grupos, instancia a la que no accedía desde la edición 2023.
Sin embargo, hasta el momento el club no incorporó refuerzos y el inicio del Torneo Apertura, junto con el cierre del mercado de pases —previsto para el 27 de enero—, comienza a generar inquietud.
En cuanto al campeonato local, el conjunto azul y oro debutará el próximo domingo 25 de enero, cuando reciba a Deportivo Riestra desde las 18:30 en La Bombonera.
Se avecinan horas decisivas para el club de la Ribera y para la gestión de Juan Román Riquelme. No es menor remarcar que se trata de un año preelectoral, por lo que el resultado deportivo será fundamental y el desempeño en los mercados de pases cobra una importancia central.
