Turismo en Bariloche: Consumo "muy medido" y estadías de pocos días

Sin embargo, Lago alerta que no todos los alojamientos están siendo rentables:

Las cabañas están operando con buenos niveles, lo que no quiere decir que sean rentables, ya que la demanda no valida tarifas más altas. Las cabañas están operando con buenos niveles, lo que no quiere decir que sean rentables, ya que la demanda no valida tarifas más altas.

Gasto promedio de los turistas

El gasto promedio hasta diciembre era de $128.150, y en el mismo período del año anterior había sido de $100.000, según Lago. Esto equivale a un aumento por debajo de la inflación a lo largo de 2025.

“Es un gasto muy cuidado, muy medido, y en relación directa con el poder adquisitivo local, sobre todo teniendo en cuenta que el 80% de los turistas esta temporada son de Argentina”, agrega Lago.

Estadía de los turistas

“Las estadías están en torno a 3,8 noches. Otros años llegaron a cinco. Entendemos que este acortamiento de las vacaciones responde a la capacidad de pago y al poder adquisitivo, y la variable de ajuste es achicar la estadía", concluye el líder de AEHGB.

Más noticias en Urgente24

"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

Lanzan una aplicación para viajes que sacude al turismo

No es Sebastián Villa pero River ya tiene el jugador que buscaba Marcelo Gallard

Jorge Rial dijo lo que muchos piensan y el Chaqueño Palavecino tuvo que explicarse