Turismo en Bariloche: Consumo "muy medido" y estadías de pocos días

Desde un acortamiento en la estadía hasta poco consumo y decisiones de último momento, así se vive la temporada de verano en Bariloche.

20 de enero de 2026 - 19:57
Bariloche crece como destino turístico pero sufre los mismos pesares que sus rivales.

La temporada de verano ya pasó su primera quincena. Bariloche se alza como un nuevo centro turístico para la epoca estival, sin embargo no todo es una fiesta. Muchos alojamientos no llegan a ser rentables y el consumo de los turistas tiene sabor a poco.

“La primera quincena cerró con el 80% de ocupación en algunos segmentos durante la segunda semana y se prevé lo mismo en las reservas de la tercera semana de enero, que es el pico de la temporada. Hay un buen volumen de afluencia”, dijo Martín Lago, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (AEHGB).

Lago percibe un cambio en la forma de consumir de los turistas, que cuentan con más información y buscan el ahorro en el alojamiento:

Lo que cambió es la conducta de la demanda. La gente compra los aéreos con muchísima anticipación, sabiendo que eso implica un ahorro importante y reserva el alojamiento muy a último momento. La demanda sabe consumir muy bien, cuándo elegir y cómo comprar. Desde ese lado hay una búsqueda de tarifas, la realidad es que el universo de prestadores en alojamiento es infinitamente más amplio que en compañías aéreas y la gente puede hacer una diferencia.

La demanda para febrero bajaría un poco, como el año pasado. En verano, “el turista es más propenso a quedarse en las afueras de Bariloche, contrario a lo que sucede en el invierno”, agrega el presidente de AEHGB.

Sin embargo, Lago alerta que no todos los alojamientos están siendo rentables:

Las cabañas están operando con buenos niveles, lo que no quiere decir que sean rentables, ya que la demanda no valida tarifas más altas. Las cabañas están operando con buenos niveles, lo que no quiere decir que sean rentables, ya que la demanda no valida tarifas más altas.

Gasto promedio de los turistas

El gasto promedio hasta diciembre era de $128.150, y en el mismo período del año anterior había sido de $100.000, según Lago. Esto equivale a un aumento por debajo de la inflación a lo largo de 2025.

“Es un gasto muy cuidado, muy medido, y en relación directa con el poder adquisitivo local, sobre todo teniendo en cuenta que el 80% de los turistas esta temporada son de Argentina”, agrega Lago.

Estadía de los turistas

“Las estadías están en torno a 3,8 noches. Otros años llegaron a cinco. Entendemos que este acortamiento de las vacaciones responde a la capacidad de pago y al poder adquisitivo, y la variable de ajuste es achicar la estadía", concluye el líder de AEHGB.

