Turismo en Bariloche: Consumo "muy medido" y estadías de pocos días

“La primera quincena cerró con el 80% de ocupación en algunos segmentos durante la segunda semana y se prevé lo mismo en las reservas de la tercera semana de enero, que es el pico de la temporada. Hay un buen volumen de afluencia”, dijo Martín Lago, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (AEHGB).
Lago percibe un cambio en la forma de consumir de los turistas, que cuentan con más información y buscan el ahorro en el alojamiento:
La demanda para febrero bajaría un poco, como el año pasado. En verano, “el turista es más propenso a quedarse en las afueras de Bariloche, contrario a lo que sucede en el invierno”, agrega el presidente de AEHGB.
Sin embargo, Lago alerta que no todos los alojamientos están siendo rentables:
Gasto promedio de los turistas
El gasto promedio hasta diciembre era de $128.150, y en el mismo período del año anterior había sido de $100.000, según Lago. Esto equivale a un aumento por debajo de la inflación a lo largo de 2025.
“Es un gasto muy cuidado, muy medido, y en relación directa con el poder adquisitivo local, sobre todo teniendo en cuenta que el 80% de los turistas esta temporada son de Argentina”, agrega Lago.
Estadía de los turistas
“Las estadías están en torno a 3,8 noches. Otros años llegaron a cinco. Entendemos que este acortamiento de las vacaciones responde a la capacidad de pago y al poder adquisitivo, y la variable de ajuste es achicar la estadía", concluye el líder de AEHGB.
