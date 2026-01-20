Gripe H3N2: Confirman la 1era. muerte en la Argentina

Gripe H3N2: Crecen los casos en la Argentina y casi la mitad requirió internación

Según el Boletín Epidemiológico Nacional, la cifra de 28 casos en la última semana representa un aumento del 154,5% respecto a la semana anterior, cuando se registraban apenas 11 casos en cinco provincias.

La expansión territorial también es significativa: la enfermedad ya afecta a Buenos Aires (cuatro casos), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (dos), Chubut (uno), Córdoba (dos), Corrientes (dos), Entre Ríos (dos), La Pampa (uno), La Rioja (uno), Mendoza (tres), Neuquén (tres), Río Negro (uno), Santa Cruz (dos), Santa Fe (dos) y Tierra del Fuego (dos).

En solo siete días, ocho nuevas provincias se sumaron al mapa de la circulación del subclado K. Además, muchos de los contagiados no habían viajado al exterior, lo que revela que el virus ya circula en la comunidad local.

Entre los afectados, 13 pacientes debieron ser hospitalizados mientras que los 15 restantes recibieron atención ambulatoria, lo que evidencia el potencial de gravedad asociado a esta variante.

Un dato relevante es la baja cobertura de vacunación entre quienes contrajeron el virus: apenas seis personas se encontraban vacunadas contra la gripe, lo que equivale al 21% de los casos detectados.

El dato que más preocupa a los especialistas es que casi la mitad de los afectados por el subclado K requirió internación, señalando un comportamiento más severo que lo habitual.

Recomendaciones frente a la nueva variante de influenza A (H3N2)

Ante esta situación, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda mantener las medidas habituales de cuidado frente a los virus respiratorios. Esto incluye:

Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón

Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar

Evitar compartir objetos personales

Limpiar y desinfectar las superficies en contacto con personas enfermas

Ventilar adecuadamente los ambientes

Consultar al sistema de salud ante síntomas respiratorios

Los niños de 6 a 24 meses, las embarazadas y puérperas, las personas de 2 a 64 con factores de riesgo, los mayores de 65 años y el personal de salud y estratégico deben recibir la vacuna antigripal una vez al año

Tener al día los esquemas de inmunización contra las diferentes infecciones respiratorias previstos en el Calendario Nacional de Vacunación.

Gripe H3N2: Qué factores de riesgo incrementan riesgo de casos graves

La población prioritaria para la vacuna antigripal incluye: personal de salud, embarazadas (en cualquier trimestre), puérperas hasta diez días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo, niños de seis a 24 meses (esquema de dos dosis), personas de dos a 64 años con factores de riesgo, mayores de 65 años y personal estratégico esencial para el funcionamiento del Estado.

Las condiciones clínicas que aumentan el riesgo de cuadros graves incluyen enfermedades respiratorias y cardíacas crónicas, inmunodeficiencias, enfermedades oncohematológicas, trasplantes, diabetes, obesidad mórbida, insuficiencia renal crónica y otros diagnósticos específicos.

-----------

Otras noticias en Urgente24:

"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

No es Sebastián Villa pero River ya tiene el jugador que buscaba Marcelo Gallardo

Lanzan una aplicación para viajes que sacude al turismo

Jorge Rial dijo lo que muchos piensan y el Chaqueño Palavecino tuvo que explicarse