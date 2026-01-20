Crece la tensión en Río: Falsos policías entraron al departamento de la abogada argentina y teme por su vida

La abogada podría ir a la cárcel

Páez es investigada por injuria racial, una figura que en Brasil fue equiparada al delito de racismo y que prevé penas de entre dos y cinco años de prisión, sin posibilidad de excarcelación bajo fianza. La defensa insiste en que todavía no se definió con claridad el alcance del hecho ni el contexto completo de lo ocurrido.

El episodio que dio origen a la investigación ocurrió el pasado 14 de enero en un bar de Ipanema. Tras una discusión vinculada al pago de la cuenta, un empleado del local revisó las cámaras de seguridad y detectó gestos y expresiones que fueron interpretadas como discriminatorias. Las imágenes se difundieron rápidamente y derivaron en la intervención judicial.

Desde la defensa remarcaron que Páez recibió amenazas a través de redes sociales y que se encuentra sola en Brasil. “No está incomunicada y tiene su documentación, pero la idea es cumplir con todas las medidas y resolver la situación para que pueda regresar a la Argentina con su familia”, explicó Robles.

Mientras tanto, la agencia de viajes con la que la joven colaboraba como creadora de contenidos decidió desvincularse y difundió un comunicado en el que repudió los gestos atribuidos a Páez, además de eliminar el material audiovisual en el que participaba.

El caso continúa bajo investigación en Brasil, ahora atravesado por un nuevo episodio que la defensa calificó como grave y que podría derivar en nuevas actuaciones judiciales.

_____________________________

Más noticias en Urgente24:

Milei suma actos y festivales a su agenda: Mar del Plata como vidriera política y La Rioja en evaluación

Buscan prohibir la pirotecnia en todo el país y permitir solo espectáculos sin ruido: Qué multas que proponen

Matías Martin liquidó a Eduardo Feinmann: "Es un comentario filonazi"