La situación judicial de Agostina Páez, la abogada santiagueña investigada en Brasil por un presunto acto de racismo, sumó en las últimas horas un episodio que generó alarma en su entorno familiar y legal. Su defensa denunció que personas que se habrían hecho pasar por policías ingresaron al departamento donde se alojaba la joven en Río de Janeiro.
RACISMO
Crece la tensión en Río: Falsos policías entraron al departamento de la abogada argentina y teme por su vida
La abogada argentina demorada en Brasil por racismo denunció que supuestos policías ingresaron a su departamento. Está asustada y teme por su vida.
Según relató su abogado, Sebastián Robles, el hecho ocurrió durante la tarde, cuando Páez había salido momentáneamente a comprar comida. Al regresar, se encontró con una situación confusa: tres individuos ingresaron al piso asegurando pertenecer a una fuerza de seguridad, aunque sin poder acreditar formalmente su identidad.
Falsos policías y mucha tensión
La denuncia fue reforzada por el padre de la joven, Mariano Páez, quien afirmó que su hija se comunicó con él visiblemente angustiada. “Está con mucho miedo, me dijo que estaba aterrada”, señaló el empresario santiagueño, y agregó que aún no está claro si se trató de efectivos reales o de personas que se hicieron pasar por policías.
Ante la incertidumbre, los responsables del edificio recomendaron a la joven abandonar el departamento por razones de seguridad. Páez accedió al pedido y se trasladará a otra vivienda mientras continúa el proceso judicial. “ La situación la desestabilizó por completo”, sostuvo su entorno.
En paralelo, la causa que investiga a la abogada sigue su curso en la Justicia brasileña. Robles indicó que, hasta el momento, no se le colocó la tobillera electrónica que había sido dispuesta, aunque sí rige una restricción de circulación estricta. “Nos parece una medida excesiva teniendo en cuenta que la investigación aún está en una etapa preliminar”, señaló.
La abogada podría ir a la cárcel
Páez es investigada por injuria racial, una figura que en Brasil fue equiparada al delito de racismo y que prevé penas de entre dos y cinco años de prisión, sin posibilidad de excarcelación bajo fianza. La defensa insiste en que todavía no se definió con claridad el alcance del hecho ni el contexto completo de lo ocurrido.
El episodio que dio origen a la investigación ocurrió el pasado 14 de enero en un bar de Ipanema. Tras una discusión vinculada al pago de la cuenta, un empleado del local revisó las cámaras de seguridad y detectó gestos y expresiones que fueron interpretadas como discriminatorias. Las imágenes se difundieron rápidamente y derivaron en la intervención judicial.
Desde la defensa remarcaron que Páez recibió amenazas a través de redes sociales y que se encuentra sola en Brasil. “No está incomunicada y tiene su documentación, pero la idea es cumplir con todas las medidas y resolver la situación para que pueda regresar a la Argentina con su familia”, explicó Robles.
Mientras tanto, la agencia de viajes con la que la joven colaboraba como creadora de contenidos decidió desvincularse y difundió un comunicado en el que repudió los gestos atribuidos a Páez, además de eliminar el material audiovisual en el que participaba.
El caso continúa bajo investigación en Brasil, ahora atravesado por un nuevo episodio que la defensa calificó como grave y que podría derivar en nuevas actuaciones judiciales.
