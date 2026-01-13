Ataque a tiros en Tulum: Murió un argentino en zona caliente

El ataque en Tulum

Según las crónicas de medios mexicanos, el asesinato tuvo lugar el viernes por la tarde en el interior de Vesica Tulum Cenote Club, ubicado sobre la ruta hacia Felipe Carrillo Puerto. Allí, un grupo de hombres armados que se desplazaban en motocicleta abrieron fuego contra trabajadores del lugar.

image Vesica Tulum Cenote Club, el bar y espacio recreativo frecuentado por residentes y turistas que fue escenario del ataque.

A raíz de eso, se escucharon al menos ocho detonaciones de arma calibre 9 milímetros y, como consecuencia, tres personas resultaron heridas de bala. Por un lado estaba Minucci con lesiones en cuello, rostro, brazos y tórax, mientras que dos jóvenes permanecen internados.

En cuanto al peluquero, fue trasladado de urgencia al Hospital General IMSS-Bienestar de Playa del Carmen, donde permaneció en estado crítico hasta que este sábado, cerca de las 17.30, se confirmó su fallecimiento.

El hecho se dio en un contexto de creciente violencia en la zona. En menos de 48 horas, dos ataques armados sacudieron eventos y festivales en Tulum, un destino internacional que atraviesa el inicio del año con una intensa agenda turística y musical. Horas antes de lo que pasó en el cenote club, otra fiesta había terminado con una ejecución y escenas de pánico entre los asistentes.

La víctima

Jonatan Minucci era oriundo de Fray Luis Beltrán, localidad ubicada a 17 kilómetros al norte de Rosario, en el departamento San Lorenzo. Antes de abrir su propio local de peluquería —“Good Look”— había trabajado en Fabricaciones Militares S.A.U..

Si bien parte de su familia reside actualmente en Roldán, él había decidido permanecer en su ciudad natal hasta su viaje a México.

"Jona", así era mayormente conocido, había nacido el 2 de octubre de 1988 y compartía su vida con Luciana de 32 años quien actualmente cursa un embarazo. La noticia de la llegada de su hijo la recibieron cuando Minucci ya estaba en México. Por ese motivo, había comenzado a proyectar su regreso a la Argentina para febrero, con la idea de abrir un nuevo local en la ciudad de San Lorenzo, un plan que quedó truncado por la violencia que terminó con su vida.

image Jonatan Minucci tenía 37 años.

Detuvieron a dos sicarios

La Fiscalía General del estado mexicano de Quintana Roo anunció la detención de dos presuntos sicarios por el homicidio.

A partir de lo informado por las autoridades, los detenidos fueron identificados como Fernando Jonathan N. y Adán Osvaldo N., ambos oriundos del estado de Jalisco.

image

El fiscal general Raciel López Salazar indicó que los sospechosos estarían vinculados a un grupo criminal y quedaron imputados por los delitos de homicidio y lesiones, en el marco de una causa iniciada el 9 de enero.

De acuerdo a la investigación oficial, el móvil del ataque estaría relacionado con una disputa por el control del narcomenudeo entre organizaciones criminales que operan en Tulum. Desde la Fiscalía aclararon que las víctimas se desempeñaban como personal de seguridad del lugar y que no existen indicios de que estuvieran involucradas en las actividades ilícitas que motivaron la agresión.

