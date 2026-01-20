Matías Martin liquidó a Eduardo Feinmann: "Es un comentario filonazi"

Mientras tanto, Gelblung disparó contra Luca y Matías Martin en el mismo programa: "No sé cómo calificarlo, es un pelotudo y el padre también es un pelotudo”.

En medio del conflicto, llegó Eduardo Feinmann, quien cuestionó duramente a Luca, sus orígenes y su crianza, específicamente, fue contra su madre.

En su cuenta de X, Feinmann publicó: "De tal palo tal astilla. Esta astilla es del palo llamado @nancydupla5. Se crió con lo peor de esa mujer, con malos ejemplos y faltas de respeto. Nada tiene que ver @matiasmartin, un gran tipo, con grandes valores".

La respuesta no tardó de parte de Dupláa quien defendió a su hijo. Y ahora, Matías Martin hizo lo mismo.

Matías Martin explotó contra Eduardo Feinmann

Luego de varios días de silencio, Matías Martin decidió hablar sobre la polémica entre Luca, Chiche Gelblung y Eduardo Feinmann.

En diálogo con el móvil de LAM (América), el conductor abordó el tema y, entre otras cosas, calificó el comentario de Feinmann como "filonazi".

Cuando le preguntaron sobre los dichos de Feinmann sobre Luca, y el cuestionamiento a Dupláa, Matías dijo: “Hay algo que tiene que ver con ser ‘hijo de’ que me parece totalmente exacerbado, injusto y cruel. Innecesario”.

Seguidamente, vino lo más severo: “Es un comentario filonazi. ¿Quiere una raza pura? ¿ADN? ¿Yo soy un gran tipo, pero mi hijo es un ser de mierd...? No funciona así”, dijo tajante el conductor.

Matías Martin también se refirió a Chiche Gelblung, pero con un tono totalmente diferente.

“Con Chiche no pasa nada, vi la nota, todo el tiempo está tratando de bajarle el tono y termina diciendo lo que dijo. Lo entiendo perfectamente y me parece un tema menor”, señaló.

Incluso le dio menos importancia al insulto dirigido a su hijo: “Lo entiendo y respeto, a mi hijo se le fue larga, con Chiche no pasa nada”.

“Estamos en una época en que el ataque se convierte en un cardumen de una desproporción, o sea, mi hijo se equivoca en algo y los que lo atacan pasan cien veces las rayas de lo que hizo él”, añadió.

Respecto a Luca, Martin afirmó: “Con mi hijo a muerte".

“Estoy con él codo a codo hasta el último día de mi vida”, añadió más adelante.

Nancy Dupláa de vuelta al ring por los dichos de Feinmann contra su hijo

La actriz Nancy Dupláa también habló con la prensa por el fuerte ataque de Feinmann contra su hijo.

“No le voy a responder cuando todos sabemos que es una basura. Es muy importante un medio de comunicación, la llegada que tiene. Estaría bueno que pueda cambiar su discurso, hacerlo más en paz", dijo.

"Se mete específicamente conmigo porque es un misógino. No voy a pelear con él, pierdo, no tengo nada para ganar ahí. Él que quiera seguir odiando que odie”, sentenció.

Vale recordar que Dupláa ya se había manifestado al respecto en sus redes sociales.

