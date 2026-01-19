Griselda Siciliani y Luciano Castro se encuentran bajo el foco de todos, debido a los últimos escándalos de su relación, principalmente, la infidelidad confirmada del actor. Todo esto ha arrastrado otros acontecimientos polémicos que incluyen la supuesta filtración de fotos íntimas de Castro.
Griselda Siciliani tomó una decisión final tras lo que hizo Luciano Castro
Griselda Siciliani le ha comunicado a todos la última decisión que tomó por el escándalo de Luciano Castro.
Ante este panorama, la actriz Griselda Siciliani ha tomado una decisión que hizo pública recientemente, luego de que periodistas le consultaran sobre su supuesta separación del actor.
Y es que, en los últimos días, diferentes informes de medios aseguraron que Griselda Siciliani y Luciano Castro habían puesto fin a su relación amorosa.
La última decisión de Griselda Siciliano por el escándalo con Luciano Castro
Con los cronistas frente a ella, y sin perder la calma, Griselda Siciliani informó que no hablará de su intimidad, ni de la de nadie.
Fue muy tajante respecto a eso, y dijo que sería la posición que asumiría, independientemente de lo que se diga en los medios de comunicación.
"No me gusta hablar de mi intimidad ni de la intimidad de nadie", comenzó diciendo la actriz.
"Entonces, bueno, yo entiendo que podría contestar 'sí, no', contestarles las preguntas a ustedes más escuetamente, pero, quiero de verdad tomar una posición. No es un tema que yo haya expuesto, entonces no quiero colaborar con la expansión de ese tema. Así que, si me disculpan...", agregó.
"No quiero hablar", insistió.
¿Están separados? Volvieron a consultarles los periodistas. A lo que Siciliani enfatizó: "No voy a hablar de nada. No voy a colaborar con este tema".
Respecto a la siguiente pregunta de los cronistas: "¿Te gustaría aclarar algo?". La actriz aseguró: "Nada, no me gustaría aclarar nada, nunca me gusta aclarar nada".
Cuando los cronistas mencionaron la confirmación de la separación compartida por el periodista Ale Castelo, Siciliani fue contundente.
"Ustedes digan lo que quieran. Hay mucha gente que le gusta hablar de esto. Pero en general no me gusta hablar. Ustedes saben".
¿Pero te molesta cuando salen otras personas a hablar de tu...? Insistieron los periodistas. "No me molesta nada, porque yo mantengo mi posición. Yo no hablo de mi intimidad, ni de la de nadie", respondió la artista.
De esta manera, la protagonista de Envidiosa (Netflix) expuso su postura ante los hechos.
La nueva película de Griselda Siciliani
Por otro lado, la actriz también contó que la próxima semana comenzará el rodaje de una nueva película con su ex pareja, Adrián Suar.
Los actores serás los protagonistas de "Felicidades", un filme basado en la aclamada obra teatral de Mariano Pnesotti
"Empezamos a rodar el lunes la película con Suar", dijo la actriz.
La película se podrá ver por Netflix y también contará con las actuaciones de Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto.
"En esta hilarante comedia, un marido intenta revertir la crisis de pareja con un festejo de cumpleaños especial para su mujer. Sin embargo, lo que comienza como una velada perfecta pronto se transforma en una noche caótica, cuando la irrupción de un médium quiebra el clima de celebración y los invitados quedan atrapados por sus mentiras más ocultas en una casa que parece tener vida propia", detalla Netflix.
