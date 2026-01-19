Griselda Siciliani tomó una decisión final tras lo que hizo Luciano Castro

"No me gusta hablar de mi intimidad ni de la intimidad de nadie", comenzó diciendo la actriz.

"Entonces, bueno, yo entiendo que podría contestar 'sí, no', contestarles las preguntas a ustedes más escuetamente, pero, quiero de verdad tomar una posición. No es un tema que yo haya expuesto, entonces no quiero colaborar con la expansión de ese tema. Así que, si me disculpan...", agregó.

"No quiero hablar", insistió.

¿Están separados? Volvieron a consultarles los periodistas. A lo que Siciliani enfatizó: "No voy a hablar de nada. No voy a colaborar con este tema".

Respecto a la siguiente pregunta de los cronistas: "¿Te gustaría aclarar algo?". La actriz aseguró: "Nada, no me gustaría aclarar nada, nunca me gusta aclarar nada".

Cuando los cronistas mencionaron la confirmación de la separación compartida por el periodista Ale Castelo, Siciliani fue contundente.

"Ustedes digan lo que quieran. Hay mucha gente que le gusta hablar de esto. Pero en general no me gusta hablar. Ustedes saben".

¿Pero te molesta cuando salen otras personas a hablar de tu...? Insistieron los periodistas. "No me molesta nada, porque yo mantengo mi posición. Yo no hablo de mi intimidad, ni de la de nadie", respondió la artista.

De esta manera, la protagonista de Envidiosa (Netflix) expuso su postura ante los hechos.

La nueva película de Griselda Siciliani

Por otro lado, la actriz también contó que la próxima semana comenzará el rodaje de una nueva película con su ex pareja, Adrián Suar.

Los actores serás los protagonistas de "Felicidades", un filme basado en la aclamada obra teatral de Mariano Pnesotti

"Empezamos a rodar el lunes la película con Suar", dijo la actriz.

La película se podrá ver por Netflix y también contará con las actuaciones de Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto.

"En esta hilarante comedia, un marido intenta revertir la crisis de pareja con un festejo de cumpleaños especial para su mujer. Sin embargo, lo que comienza como una velada perfecta pronto se transforma en una noche caótica, cuando la irrupción de un médium quiebra el clima de celebración y los invitados quedan atrapados por sus mentiras más ocultas en una casa que parece tener vida propia", detalla Netflix.

