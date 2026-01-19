Israel vs. USA: Rechaza a Turkiye y Qatar en el Consejo de Paz, y desaire de Francia

El comunicado indicó que Netanyahu le pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores que se comunicara con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Según los diplomáticos, se espera que varios integrantes de la Unión Europea se nieguen a unirse al Consejo.

Trump también ha invitado al presidente ruso, Vladimir Putin.

La invitación de Trump a Putin se produce a pesar de una orden de arresto emitida contra él por la Corte Penal Internacional de La Haya (Países Bajos) por presuntos crímenes de guerra en la invasión rusa de Ucrania.

Rusia también está sujeta a sanciones estadounidenses y europeas.

Una fuente diplomática también dijo que, según la información de que dispone, Ucrania también recibió una invitación para unirse a la junta.

El Consejo de Paz

La Oficina del Alto Representante estará dirigida por el ex Coordinador Especial de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio, Nickolay Mladenov.

La Casa Blanca describió su función como "enlace sobre el terreno entre la Junta de Paz y el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG)".

El Comité Nacional para la Administración de Gaza es un comité tecnocrático integrado por palestinos y supervisado por la Oficina del Alto Representante.

Lo dirigirá Nabil Ali Shaath, quien fue viceministro de Transporte de la Autoridad Palestina.

No está claro si la nueva Administración gozará de libertad de acción.

Un diplomático europeo dijo que la creación del Consejo, a la que hasta ahora han sido invitados sólo algunos países europeos, no está dirigida sólo contra la ONU, sino también contra la Unión Europea.

La Administración Trump ha manifestado abiertamente su hostilidad hacia la UE.

Es evidente que Trump pretende rivalizar con la ONU.

El documento fundacional critica implícitamente a la ONU, enfatizando en su introducción la necesidad de "un organismo internacional de consolidación de la paz más ágil y eficaz", y añadiendo que la paz duradera requiere "el coraje de alejarse de... instituciones que han fracasado con demasiada frecuencia".

Varios países han confirmado que han recibido invitaciones para unirse a la junta. Pero solo Hungría y la Argentina aceptaron rotundamente las invitaciones.

El sitio de noticias brasileño ICL Notícias informó que la primera reacción del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue una dura crítica a la iniciativa. Lula da Silva aún no ha respondido oficialmente.

Un diplomático latinoamericano dijo a Haaretz que "mientras la iniciativa sea vista como un fortalecimiento de una superpotencia a expensas de una solución colectiva, no hay duda de que preferiremos una iniciativa de la ONU".

Seguro de desempleo de Donald Trump

Las decisiones de la junta, según los estatutos, se tomarán por votación y estarán sujetas a la aprobación de Trump.

El texto fundacional trata la presidencia del Consejo como un rol personal, no vinculado a la presidencia de USA: "Donald J. Trump servirá como presidente inaugural de la Junta de Paz", sin referencia alguna a si está en la Casa Blanca o a un período fijo.

Esto provoca la sospecha de que Trump intenta asegurarse un futuro trabajo luego de la Casa Blanca.

El documento establece que el nombramiento de Trump como presidente del Consejo solo se rescindirá si él decide hacerlo o por «incapacidad», lo cual debe determinarse mediante «un voto unánime de la Junta Ejecutiva».

Los miembros del Consejo se reunirán para votar al menos 1 vez al año y la agenda de estas reuniones será fijada por el Consejo Ejecutivo, cuyos miembros incluyen a representantes de Trump entre otros, sujeto a la aprobación de Trump y a las enmiendas de los representantes de los países.

Trump también tendrá el poder exclusivo para crear o disolver órganos subsidiarios, emitir resoluciones vinculantes, designar a su propio sucesor y disolver la organización directamente o renovarla a voluntad cada dos año

En ese contexto, el Secretario General de la ONU, António Guterres, pidió reformas en el Consejo de Seguridad de la organización en un posteo en X, escribiendo que "la reforma del Consejo de Seguridad no solo es importante sino también necesaria".

Guterres posteó: "Quienes intentan aferrarse a los privilegios hoy, pueden pagar el precio mañana".

