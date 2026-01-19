Advertencia sexual en Argentina por gran aumento de una ETS

Respecto a los casos de sífilis confirmados, la cifra en 2025 fue de 46.613 acumulados, mientras la mediana de acumulados en los cinco años anteriores se ubicó en 27.232.

En ese sentido, tomando en cuenta los datos aportados por el boletín, el incremento de casos de sífilis confirmados en 2025 fue de 71% comparado con el valor mediano del periodo 2020-2024.

¿Qué está pasando con el condón?

Provocada por la bacteria Treponema Pallidum, la sífilis es una enfermedad que se contagia principalmente por vía sexual.

Por ello, los expertos insisten en que una de las mejores maneras de evitar esta enfermedad es usando el condón durante las relaciones sexuales.

Sin embargo, ahora hay preocupación por una tendencia de dejar el preservativo a un lado y promover el sexo sin protección, supuestamente, por ser más placentero.

La ginecóloga y sexóloga argentina Cecilia Pascual, dijo a DW que, entre otras cosas, el incremento de casos de sífilis en el país, obedece a que "hay una disminución poblacional tremenda en el uso del preservativo y la falta de percepción de riesgos en las poblaciones donde más se ve el aumento de casos.

"Las modas se viralizan mucho más rápido que las campañas", agrega.

Vale recordar que en noviembre de 2025, ya se había lanzado una advertencia sobre el avance de esta enfermedad de transmisión sexual en Argentina.

En ese entonces, el Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires había expresado su "profunda preocupación" por el aumento de casos de sífilis y otras ETS.

"El uso correcto y sistemático del preservativo en todas las relaciones sexuales es la herramienta más efectiva para prevenir la transmisión de ETS", destacaron en un comunicado.

Cuáles son los síntomas de la sífilis

Estos son los síntomas de cada etapa de la sífilis que detalla la Organización Mundial de la Salud:

Sífilis primaria

Llaga redonda, indolora y generalmente dura en los genitales, el ano u otras zonas. Se le denomina chancro.

El chancro puede pasar inadvertido y se cura en tres a 10 días. La sífilis puede contagiarse a través del chancro si este no se cubre correctamente con un preservativo durante las relaciones sexuales.

Sífilis secundaria:

Sarpullido que no produce picor, generalmente en las palmas y las plantas de los pies.

Lesiones blancas o grises en zonas calientes y húmedas, como los labios vaginales y el ano, en el lugar donde estuvo el chancro. La enfermedad se puede contagiar por el contacto directo con estas lesiones, por lo que resulta imprescindible usar un preservativo para reducir la transmisión.

Sífilis latente:

A menudo no causa síntomas.

Si no se trata, pasados unos años empieza la etapa terciaria, que es la última.

La sífilis terciaria puede provocar enfermedades cerebrales y cardiovasculares, entre otras afecciones.

