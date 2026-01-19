La manera de pagar tu viaje en uber hasta un 50% menos que nadie sabe

Según explicó Uber al medio Clarín, los picos más críticos se dan de lunes a viernes entre las 7 y las 8 de la mañana y entre las 17 y las 19, justo cuando la mayoría se mueve para ir o volver del trabajo.

Uber viajes: Cómo programar traslados y pagar menos sin esfuerzo

Uno de los trucos menos conocidos y más efectivos es programar el viaje. Al hacerlo con al menos 30 minutos de anticipación, el sistema interpreta que no existe urgencia inmediata y suele aplicar una tarifa más estable, evitando picos dinámicos.

La función está integrada en la app y se activa desde el ícono del reloj. Solo hay que elegir horario, origen y destino. No garantiza el precio más bajo del día, pero sí reduce notablemente las chances de pagar recargos extremos.

En la práctica, muchos usuarios reportan diferencias de hasta un 40 o 50% comparado con pedir el auto “en el momento”.

Uber viajes y horarios pico: Cuándo conviene esperar y cuándo no

La paciencia también cotiza en Uber viajes. Si el traslado no es urgente, esperar 10 o 15 minutos puede cambiar radicalmente el precio. El propio sistema avisa cuando hay “tarifas más altas de lo habitual”, una señal clara para frenar y reevaluar.

Salir unos minutos antes o después del horario pico laboral puede ser la diferencia entre un viaje accesible y uno prohibitivo. En ciudades grandes de Argentina y la región, ese pequeño margen temporal suele ser suficiente para que el algoritmo se “relaje”.

Uber

Uber viajes compartidos: La opción que baja el costo hasta un 30%

Para quienes viajan solos, existe una alternativa que sigue creciendo: UberX Juntos. Esta modalidad permite compartir el auto con otro pasajero que tenga un recorrido similar, reduciendo el costo final hasta un 30%.

El sistema ajusta la ruta para minimizar desvíos y limita la cantidad de pasajeros, garantizando un viaje razonable. Está disponible en horarios amplios y se posiciona como una de las herramientas más directas para ahorrar sin resignar demasiado tiempo.

