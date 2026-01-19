Moverse a todos lados puede ser una ruleta rusa para el bolsillo. En cuestión de minutos, un mismo trayecto puede duplicar su precio sin previo aviso. Por esto, Uber viajes se convirtió en sinónimo de comodidad, pero también de incertidumbre.
LOGÍSTICA SOLUCIONADA
La manera de pagar tu viaje en uber hasta un 50% menos que nadie sabe
Ahorrar en Uber no depende de un botón secreto, sino de flexibilidad, ceder un poco de inmediatez y aceptar compartir el viaje o correrse del horario pico.
Sin embargo, detrás del algoritmo que define cuánto pagás existe una serie de decisiones del usuario que pueden marcar la diferencia entre pagar de más o fortalecer el ahorro.
Uber viajes: Por qué el precio cambia tanto de un minuto a otro
A diferencia de los taxis tradicionales, Uber viajes no trabaja con tarifas fijas. El valor final se define en tiempo real a partir de cuántas personas están pidiendo autos y cuántos conductores hay disponibles en ese momento y lugar.
Cuando la demanda explota y la oferta no alcanza, el sistema activa la tarifa dinámica. Eso explica por qué un viaje que cuesta $1.200 puede pasar a $2.000 en cuestión de minutos. Eventos masivos, lluvias intensas, cortes de calles o los horarios laborales son los principales detonantes de esos aumentos repentinos.
Según explicó Uber al medio Clarín, los picos más críticos se dan de lunes a viernes entre las 7 y las 8 de la mañana y entre las 17 y las 19, justo cuando la mayoría se mueve para ir o volver del trabajo.
Uber viajes: Cómo programar traslados y pagar menos sin esfuerzo
Uno de los trucos menos conocidos y más efectivos es programar el viaje. Al hacerlo con al menos 30 minutos de anticipación, el sistema interpreta que no existe urgencia inmediata y suele aplicar una tarifa más estable, evitando picos dinámicos.
La función está integrada en la app y se activa desde el ícono del reloj. Solo hay que elegir horario, origen y destino. No garantiza el precio más bajo del día, pero sí reduce notablemente las chances de pagar recargos extremos.
En la práctica, muchos usuarios reportan diferencias de hasta un 40 o 50% comparado con pedir el auto “en el momento”.
Uber viajes y horarios pico: Cuándo conviene esperar y cuándo no
La paciencia también cotiza en Uber viajes. Si el traslado no es urgente, esperar 10 o 15 minutos puede cambiar radicalmente el precio. El propio sistema avisa cuando hay “tarifas más altas de lo habitual”, una señal clara para frenar y reevaluar.
Salir unos minutos antes o después del horario pico laboral puede ser la diferencia entre un viaje accesible y uno prohibitivo. En ciudades grandes de Argentina y la región, ese pequeño margen temporal suele ser suficiente para que el algoritmo se “relaje”.
Uber viajes compartidos: La opción que baja el costo hasta un 30%
Para quienes viajan solos, existe una alternativa que sigue creciendo: UberX Juntos. Esta modalidad permite compartir el auto con otro pasajero que tenga un recorrido similar, reduciendo el costo final hasta un 30%.
El sistema ajusta la ruta para minimizar desvíos y limita la cantidad de pasajeros, garantizando un viaje razonable. Está disponible en horarios amplios y se posiciona como una de las herramientas más directas para ahorrar sin resignar demasiado tiempo.
Más noticias en Urgente24
Miércoles 21/01 en AFA: Claudio Tapia anuncia la distribución de dinero 2026 a los clubes
Edwuin Cetré confirmó su decisión luego de que su representante lo ofreciera a River
El BCRA dice tener reservas de US$ 44.800 millones pero estarían en rojo por US$ 20.000 millones
Javier Milei dice que va con Donald Trump pero su gente va con Xi Jinping
Jorge Rial dijo lo que muchos piensan y el Chaqueño Palavecino tuvo que explicarse