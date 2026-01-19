Fundación Capital: Complicado bajar la inflación del 2% mensual en 2026

desinflación y

acumulación de reservas internacionales.

(...) será muy relevante no reincidir en la utilización del tipo de cambio como ancla inflacionaria, relegando nuevamente las compras de divisas.

Hasta el momento, el tipo de cambio se sostiene en torno a un 6% por debajo del techo de la banda, incluso con compras diarias sostenidas del BCRA (en enero compró US$ 562 millones), si bien hubo ventas del Tesoro en días puntuales y el Banco Central ha intervenido ofreciendo cobertura dollar-linked.

(...) Las discusiones paritarias tomaron nota de un IPC cómodamente encima del 2% mensual en la última parte del 2025.

Si bien en promedio los gremios continuaron evidenciando una pérdida real de poder de compra, el 70% de los convenios que monitoreamos concluyeron el 4to. trimestre con aumentos superiores al 2% mensual (2,3% en promedio) (...) si bien las autoridades continuarán monitoreando las negociaciones paritarias, la pauta del 1% del 2025 está lejos de ser una referencia este año. (...)

Precios y tarifas

La aprobación del 1er. presupuesto de la actual Administración es una buena señal, y ayuda a crear un sendero de certidumbre.

De todos modos, el superávit primario previsto en 1,5% del PBI requerirá modificar partidas para alcanzarse, dado los cambios introducidos en leyes previamente sancionadas (como financiamiento universitario y emergencia en discapacidad) y en proyectos pendientes como la modernización laboral (que incluye un capítulo tributario).

Además, el Tesoro alcanzó un roll over del 98% en la 1ra. licitación de deuda en pesos del año, priorizando no liberar pesos al mercado a cambio de convalidar una tasa de interés más alta en los plazos más cortos (la letra a fin de febrero cortó a una Tasa Efectiva Anual de 49,2% o 3,3% mensual).

Hacia delante, prevemos que la dinámica inflacionaria revierta la tendencia previa, aunque el IPC continuaría por encima del 2% mensual (2,3% promedio) en el primer trimestre.

En efecto, las primeras mediciones semanales de enero dan cuenta de cierta moderación respecto al 2,8% de diciembre.

Además, si bien los precios de los servicios continuarán poniéndole un piso a la inflación (...) se implementaron subas en transporte público (4,5% en CABA y GBA), electricidad (2,5%), gas (2,5%), agua (4%) y medicina prepaga (2,5% promedio) para enero. (...) En definitiva, el 2026 será un año con desafíos para la desinflación.

Vale la pena recordar que los procesos de desinflación suelen llevar tiempo. De hecho, el 60% de los países tardaron más de 7 años en alcanzar una inflación de 1 dígito y el 40% más de 10 años, de acuerdo con un análisis de Carmen Reinhart (Exposición en las Jornadas Monetarias y Bancarias del BCRA en 2017).

(...) En este caso, prevemos una inflación en 2026 en torno al 26,5%, constituyendo el 3er. año consecutivo de desinflación.

(...) En definitiva, prevemos que la aceleración inflacionaria se revierta en el corto plazo, aunque con un IPC promediando el 2,3% mensual en el 1er. trimestre. Hacia delante, en el mejor escenario la moderación será lenta. Así, quebrar la barrera del 2% mensual de forma sostenida será un desafío del 2do. semestre."

