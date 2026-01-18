Durante la penúltima semana de enero de 2026, el INDEC publicará en Buenos Aires informes críticos sobre actividad económica (EMAE), salarios e inflación mayorista. Estos datos permitirán al Gobierno y analistas evaluar el cierre del año previo, tras una suba interanual del 3,2% en la actividad de octubre y la situación del BCRA.
A UN PASO DEL LUNES, LOS DATOS
INDEC - BCRA - EMAE: inflación mayorista y salarios
El INDEC difundirá indicadores fundamentales de diciembre mientras el Banco Central consolida su racha de compra de reservas internacionales.
Calendario del INDEC: Precios mayoristas, salarios y actividad económica
La agenda económica de esta semana será determinante para comprender la dinámica de precios y el consumo. El organismo dirigido por Marco Lavagna iniciará el cronograma informando sobre el Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPM) y el Costo de la Construcción (ICC) correspondientes a diciembre. Estos datos son vitales para proyectar la inflación minorista del corto plazo.
Asimismo, se publicará el Índice de Salarios de noviembre, un dato que el mercado sigue con lupa para verificar si el poder adquisitivo logró superar la inflación de ese mes, que se ubicó en el 2,5%. En cuanto al Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), se difundirán las cifras de noviembre tras un octubre que mostró señales mixtas: un crecimiento interanual positivo pero una caída del 0,4% respecto al mes previo. El cronograma se completará con informes sobre comercio exterior, ocupación hotelera y el desempeño de supermercados y centros de compras.
El BCRA fortalece sus reservas y el dólar oficial muestra tendencia a la baja
En paralelo a los datos del INDEC, el frente financiero muestra señales de estabilidad. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró su décima rueda consecutiva de compras, acumulando casi 700 millones de dólares en el periodo reciente.
Las reservas brutas internacionales alcanzaron los 44.607 millones de dólares, destacándose una jornada récord de compra de 187 millones de dólares y un cierre de semana con una adquisición de 125 millones, respaldado por el visto bueno del FMI al esquema actual.
EMAE
En el mercado cambiario, el dólar oficial mostró un retroceso significativo al cerrar en 1.455 pesos, lo que representa una caída de 35 pesos en la semana y marca uno de los niveles más bajos en diez días.
Paralelamente, el Dólar Blue se posicionó en 1.505 pesos para la venta, mientras que las opciones financieras como el MEP y el CCL cotizaron en torno a los 1.472 y 1.512 pesos respectivamente. Por último, el dólar tarjeta se mantiene como la cotización más alta, superando los 1.891 pesos.
