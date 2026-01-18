INDEC - BCRA - EMAE: inflación mayorista y salarios

EMAE

En el mercado cambiario, el dólar oficial mostró un retroceso significativo al cerrar en 1.455 pesos, lo que representa una caída de 35 pesos en la semana y marca uno de los niveles más bajos en diez días.

Paralelamente, el Dólar Blue se posicionó en 1.505 pesos para la venta, mientras que las opciones financieras como el MEP y el CCL cotizaron en torno a los 1.472 y 1.512 pesos respectivamente. Por último, el dólar tarjeta se mantiene como la cotización más alta, superando los 1.891 pesos.

