Estalla el conflicto en Acindar: Medida de fuerza a la vista

Despidos injustificados
Según indicaron desde el sindicato, la medida de fuerza, respaldada por la Comisión Interna y la Comisión Directiva del gremio, fue tomada tras agotar instancias de diálogo y ante la falta de respuestas tanto de las firmas involucradas como de la empresa madre.
"Teniendo como desencadenante los despidos injustificados, se resolvió un paro total de actividades por tiempo indeterminado", señalaron.
La medida no sólo alcanzará a los trabajadores directos de la siderúrgica, sino también a las empresas contratistas que operan dentro del complejo industrial.
Desde la organización sindical remarcaron que el punto central del conflicto es el despido de personal con años de antigüedad dentro de la planta. En ese sentido, denunciaron que el desplome de la producción está siendo utilizada como argumento para desplazar personal con trayectoria.
La UOM endurece el conflicto
Por su parte, la UOM también puso el foco en el impacto social de las cesantías al sostener que los empleados despedidos "no son descartables", sino personas con compromiso, historia laboral y familias que atraviesan situaciones de alta vulnerabilidad.
Como cierre, el gremio insistió en que la responsabilidad del problema recae exlusivamente en las compañías involucradas y ratificó su compromiso con la defensa del trabajo, la dignidad y los derechos de los trabajadores.
Hasta ahora, Acindar no lanzó un comunicado oficial sobre la medida ni los reclamos sindicales. Tampoco hubo pronunciamientos públicos de las empresas contratistas involucradas. En paralelo, la huelga inicia sin una fecha de finalización manteniendo en vilo a gran cantidad de familias que dependen de la actividad de la planta.
Esta situación no solo compromete el derecho al trabajo digno sino que debilita el tejido social de una región históricamente dependiente de la actividad siderúrgica al transformar el empleo industrial en una variable de ajuste descartable.
Acindar no se recupera
La situación de la firma que pertenece al Grupo ArcelorMittal es compleja desde el 2024, puesto que la actividad productiva viene decayendo intensamente.
Durante 2023, la planta procesaba alrededor de 1.200.000 toneladas de acero al año, pero en 2024 esa cifra se redujo a la mitad, reflejando un desplome sustancial en la actividad siderúrgica.
Tal lo anticipó Urgente24, el 2026 comenzó con complicaciones. Las autoridades de la compañía atribuyen la baja producción a la falta de obra pública y al ingreso masivo de acero importado, especialmente desde China, lo cual genera condiciones de competencia desiguales.
