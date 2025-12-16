SANTA FE. La producción de la acería de Acindar en Villa Constitución terminó deteniéndose antes de lo previsto y el freno se extenderá durante casi un mes. Si bien el cronograma original indicaba una paralización desde este lunes (15/12) hasta el 11 de enero, la empresa anticipó la medida la semana pasada.
NO SE RECUPERA
Acindar cierra un año para el olvido y se avecina un 2026 complicado
Luego de que la firma y la UOM acordaron suspensiones programadas para el 2026, Acindar frena casi toda su producción en Villa Constitución.
A partir de esto, la planta quedó practicamente fuera de operación, con apenas mínimos sectores en funcionamiento.
En ese sentido, desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Villa Constitución aseguraron que la actividad está virtualmente detenida, mientras que la firma explicó que la decisión responde a la planificación productiva y operativa del cierre de año. En tanto, durante el período de inactividad, el personal tomará vacaciones.
La determinación tomada tiene que ver con la caída del mercado interno por el freno de la obra pública y el ingreso de acero importado, principalmente desde China.
Suspensiones programadas para el 2026
Tal lo informó Urgente24, referentes de la planta de Acindar en Villa Constitución y dirigentes de la UOM alcanzaron un acuerdo para aplicar pagos parciales durante las suspensiones programadas para el 2026, un año que se avecina con expectativas que no son las esperadas.
El texto establece un compromiso de "rotación equitativa y proporcional" para que los trabajadores (unos 2.500 empleados directos) mantengan la mayor actividad posible a lo largo del año y amortigüen la caída salarial.
El esquema salarial acordado contempla que los empleados suspendidos cobren 83% del sueldo en enero y febrero, 81% en marzo y abril, 80% de mayo a julio, 78% en agosto y septiembre y 75% entre octubre y diciembre. El propósito de esto es ordenar un año que se avecina con turbulencias y que, a partir de los comentado por los protagonistas del pacto, requerirá previsibilidad ante una actividad que no logra recuperarse.
Acindar no se recupera
La situación de la firma que pertenece al Grupo ArcelorMittal es compleja desde el año pasado, puesto que la actividad productiva viene decayendo intensamente. Durante 2023, la planta procesaba alrededor de 1.200.000 toneladas de acero al año, pero en 2024 esa cifra se redujo a la mitad, reflejando un desplome sustancial en la actividad siderúrgica.
Las autoridades de la compañía atribuyen la baja producción a la falta de obra pública y al ingreso masivo de acero importado, especialmente desde China, lo cual genera condiciones de competencia desiguales.
