Acindar cierra un año para el olvido y se avecina un 2026 complicado

El texto establece un compromiso de "rotación equitativa y proporcional" para que los trabajadores (unos 2.500 empleados directos) mantengan la mayor actividad posible a lo largo del año y amortigüen la caída salarial.

El esquema salarial acordado contempla que los empleados suspendidos cobren 83% del sueldo en enero y febrero, 81% en marzo y abril, 80% de mayo a julio, 78% en agosto y septiembre y 75% entre octubre y diciembre. El propósito de esto es ordenar un año que se avecina con turbulencias y que, a partir de los comentado por los protagonistas del pacto, requerirá previsibilidad ante una actividad que no logra recuperarse.

image La siderúrgica pronostica otro año complicado.

Acindar no se recupera

La situación de la firma que pertenece al Grupo ArcelorMittal es compleja desde el año pasado, puesto que la actividad productiva viene decayendo intensamente. Durante 2023, la planta procesaba alrededor de 1.200.000 toneladas de acero al año, pero en 2024 esa cifra se redujo a la mitad, reflejando un desplome sustancial en la actividad siderúrgica.

"En 2025, la tendencia continuó: la actividad siguió baja en laminadores, reducción directa, acería y alambres, confirmando el deterioro productivo que ahora busca administrarse con el nuevo esquema". "En 2025, la tendencia continuó: la actividad siguió baja en laminadores, reducción directa, acería y alambres, confirmando el deterioro productivo que ahora busca administrarse con el nuevo esquema".

Las autoridades de la compañía atribuyen la baja producción a la falta de obra pública y al ingreso masivo de acero importado, especialmente desde China, lo cual genera condiciones de competencia desiguales.

