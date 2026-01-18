El recuento se hizo en base a la confirmación de las identidades de los cuerpos ingresados en las morgues de Irán: entre los fallecidos habría al menos 25 menores de edad y 31 civiles que no mantenían relación con las protestas.
TRAS 3 SEMANAS DE PROTESTAS
Irán: Agencia de Noticias de Activistas por Derechos Humanos dice que hay casi 4.000 muertos
La ONG afincada en Estados Unidos afirma tener confirmación de la cantidad de muertos en Irán: 3.919 identificados a pesar de la caída de internet.
Mientras tanto, l a misma agencia se encuentra investigando otros 8.949 casos de muertes que podrían relacionarse con la represión desatada.
Las autoridades iraníes no han corroborado la cifra difundida.
Por su parte, el Centro para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Noruega, notifica 3.428 fallecidos pero su información no ha sido actualizada durante las últimas 72 horas.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán. Los comerciantes se rebelaron por el desplome de la moneda nacional, el rial, que hoy tiene una cotización cercana a 0. Hacen falta varios millones para cambiarlos por un solo dólar.
Trump y la “doctrina del portaviones”
El presidente norteamericano aseguró que “es el momento de buscar un nuevo liderazgo en Irán que acabe con los casi 37 años de mandato del líder supremo Ali Jameneí”.
“Para mantener el país en funcionamiento, aunque sea a un nivel muy bajo, los dirigentes deberían centrarse en gobernar adecuadamente su país, como hago yo con Estados Unidos, y no matar a miles de personas para mantener el control”, añadió.
Trump amenazó con atacar el país persa si morían más personas, dijo que la ayuda estaba en camino y envió al portaviones Abraham Lincoln.
Se calcula que la gigantesca unidad arribaría entre el 23 y 24 de enero a aguas cercanas a la República Islámica de Irán.