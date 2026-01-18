Irán: Agencia de Noticias de Activistas por Derechos Humanos dice que hay casi 4.000 muertos

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán. Los comerciantes se rebelaron por el desplome de la moneda nacional, el rial, que hoy tiene una cotización cercana a 0. Hacen falta varios millones para cambiarlos por un solo dólar.

image Estados Unidos envió al portaviones Abraham Lincoln al Golfo Pérsico

Trump y la “doctrina del portaviones”

El presidente norteamericano aseguró que “es el momento de buscar un nuevo liderazgo en Irán que acabe con los casi 37 años de mandato del líder supremo Ali Jameneí”.

“Para mantener el país en funcionamiento, aunque sea a un nivel muy bajo, los dirigentes deberían centrarse en gobernar adecuadamente su país, como hago yo con Estados Unidos, y no matar a miles de personas para mantener el control”, añadió.

Trump amenazó con atacar el país persa si morían más personas, dijo que la ayuda estaba en camino y envió al portaviones Abraham Lincoln.

Se calcula que la gigantesca unidad arribaría entre el 23 y 24 de enero a aguas cercanas a la República Islámica de Irán.