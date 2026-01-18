Un tren de alta velocidad de España se salió de su carril y cayó en la vía contigua donde circulaba una formación similar pero en sentido contrario: como consecuencia del fatal encontronazo casi todos los vagones terminaron fuera de las doble vía férrea y fallecieron 21 personas.
21 MUERTOS Y 100 HERIDOS
España: descarrilamiento y posterior choque frontal de dos trenes de alta velocidad en Andalucía
El accidente entre un tren que iba de Madrid a Huelva y otro que se desplazaba de Málaga a Madrid generó una de las peores tragedias ferroviarias de España.
El paìs tiene 10 líneas distintas de trenes AVE pero 4 de ellas debieron ser suspendidas tras la múltiple tragedia.
Una de las formaciones se movía desde Málaga con destino a Puerta de Atocha, en Madrid, pero descarrilaron sus tres últimos vagones e invadieron la vía adyacente por la que circulaba un convoy de Renfe que había salido desde la capital española con destino a Huelva.
El maquinista de esta última formación es uno de los que perdieron la vida.
Debate sobre la falta de infraestructura en España
Para entender lo que significa este medio de transporte en la Madre Patria basta con señala que muevo casi 700 millones de pasajeros por año según la oficina de Estadística del Transporte Ferroviario
De manera casi simultánea con la noticia de la tragedia en Andalucía comenzaron las especulaciones en las redes sociales.
“Los que solemos viajar en el tramo Madrid-Málaga sabemos que el estado de las vías es deplorable por la falta de mantenimiento de ADIF Y RENFE. No soportan las actuales velocidades. La infraestructura ferroviaria se cae a pedazos” publicó en X un usuario de ese medio de transporte.
“Por no aceptar retrasos, las compañías exigen a sus trabajadores y los obligan a velocidades de 200 kilómetros a pesar de que las cintas metálicas no resisten este tipo de desplazamiento” agregó otro internauta que suele utilizar el servicio ferroviario entre ciudades.