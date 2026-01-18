España: descarrilamiento y posterior choque frontal de dos trenes de alta velocidad en Andalucía

Crece esa cantidad de traslados a un promedio de 10% cada 12 meses porque la apertura de nuevas líneas de alta velocidad agregó una mayor diversidad de opciones y mejores precios pero ahora se abre el debate sobre la falta de seguridad. Crece esa cantidad de traslados a un promedio de 10% cada 12 meses porque la apertura de nuevas líneas de alta velocidad agregó una mayor diversidad de opciones y mejores precios pero ahora se abre el debate sobre la falta de seguridad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2012992041186136500&partner=&hide_thread=false ÚLTIMA HORA #AHORA | Un tren de pasajeros de alta velocidad descarrila y golpeó a otro en Andalucía, España



Pasajeros salen por la ventana tras terrible accidente de dos trenes pic.twitter.com/00hwoR1zVQ — Luis Barranco (@BarrancoAnaya) January 18, 2026

De manera casi simultánea con la noticia de la tragedia en Andalucía comenzaron las especulaciones en las redes sociales.

“Los que solemos viajar en el tramo Madrid-Málaga sabemos que el estado de las vías es deplorable por la falta de mantenimiento de ADIF Y RENFE. No soportan las actuales velocidades. La infraestructura ferroviaria se cae a pedazos” publicó en X un usuario de ese medio de transporte.

“Por no aceptar retrasos, las compañías exigen a sus trabajadores y los obligan a velocidades de 200 kilómetros a pesar de que las cintas metálicas no resisten este tipo de desplazamiento” agregó otro internauta que suele utilizar el servicio ferroviario entre ciudades.