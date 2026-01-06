Una nueva decisión en el sistema ferroviario volvió a encender la bronca entre los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Trenes Argentinos Operaciones confirmó la suspensión total durante enero de uno de los servicios que conecta puntos estratégicos del conurbano, una medida que obliga a miles de pasajeros a reorganizar sus viajes diarios.
POR TODO ENERO
Enojo total en AMBA: Suspenden una línea de tren clave y dejan a miles sin servicio
Para los usuarios habituales del tren, enero será sinónimo de más colectivos, más gasto y viajes más largos.
La interrupción del servicio se extenderá desde el 1° de enero hasta el 1° de febrero inclusive, período en el que no circularán formaciones y no habrá frecuencias alternativas. Desde la empresa explicaron que la decisión responde a trabajos técnicos sobre el material rodante, aunque el anuncio no tardó en generar críticas por el impacto en la movilidad urbana.
¿Qué tren del AMBA deja de funcionar durante todo enero?
El servicio afectado es el Tren Universitario de La Plata, una línea utilizada tanto por estudiantes como por trabajadores y vecinos de la capital bonaerense. Durante todo enero de 2026, el tren permanecerá completamente fuera de funcionamiento, sin esquemas reducidos ni servicios parciales.
Según el comunicado oficial, la suspensión responde a la necesidad de realizar un acondicionamiento integral de las unidades, que no puede llevarse a cabo con el tren en circulación. La medida deja a los usuarios obligados a recurrir a colectivos u otras combinaciones del transporte público, con mayor costo y tiempos de viaje más largos.
¿Por qué suspenden el tren del AMBA y qué trabajos van a hacer?
Desde Trenes Argentinos detallaron que las tareas se centrarán en los cochemotores Nohab, formaciones de origen sueco fabricadas en 1948 y adquiridas de segunda mano a Portugal hace más de 20 años. Se trata de unidades antiguas que requieren mantenimiento profundo para seguir en funcionamiento.
Los trabajos incluyen la revisión completa de los bogies, el sistema de rodamiento, cabezales, resortes y componentes estructurales. Además, se repararán fisuras detectadas en el material y se realizará una inspección integral del motor para evaluar su estado general.
La empresa sostuvo que estas tareas son indispensables para garantizar la seguridad operativa del tren una vez que vuelva a circular.
¿Por qué eligen enero para frenar el tren en el AMBA?
El argumento oficial apunta a la baja demanda estacional. Durante enero, la Universidad Nacional de La Plata reduce su actividad académica, lo que implica menos estudiantes viajando diariamente. Bajo ese criterio, el mes de verano aparece como el momento “menos perjudicial” para interrumpir el servicio.
Sin embargo, el razonamiento ya había sido utilizado para justificar otras suspensiones prolongadas, como el reciente freno del ramal Tigre de la línea Mitre, que también dejó sin tren a miles de usuarios durante varias semanas.
¿Qué obras del tren del AMBA quedaron canceladas?
Más allá del mantenimiento anunciado, desde la empresa reconocieron que otros proyectos de mejora fueron directamente descartados. Entre ellos, la extensión del servicio hasta Gambier y las obras de señalamiento del ramal, que formaban parte de una licitación iniciada en 2021 y adjudicada a la empresa Autotrol.
Estos trabajos no fueron considerados prioritarios dentro del esquema de “emergencia ferroviaria”, por lo que quedaron fuera del cronograma actual. La decisión genera incertidumbre sobre el futuro del servicio y su posible expansión.
