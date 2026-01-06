Enojo total en AMBA: Suspenden una línea de tren clave y dejan a miles sin servicio

Los trabajos incluyen la revisión completa de los bogies, el sistema de rodamiento, cabezales, resortes y componentes estructurales. Además, se repararán fisuras detectadas en el material y se realizará una inspección integral del motor para evaluar su estado general.

La empresa sostuvo que estas tareas son indispensables para garantizar la seguridad operativa del tren una vez que vuelva a circular.

¿Por qué eligen enero para frenar el tren en el AMBA?

El argumento oficial apunta a la baja demanda estacional. Durante enero, la Universidad Nacional de La Plata reduce su actividad académica, lo que implica menos estudiantes viajando diariamente. Bajo ese criterio, el mes de verano aparece como el momento “menos perjudicial” para interrumpir el servicio.

Sin embargo, el razonamiento ya había sido utilizado para justificar otras suspensiones prolongadas, como el reciente freno del ramal Tigre de la línea Mitre, que también dejó sin tren a miles de usuarios durante varias semanas.

Tren.jpg El Tren Mitre cambia recorridos y horarios por mejoras.

¿Qué obras del tren del AMBA quedaron canceladas?

Más allá del mantenimiento anunciado, desde la empresa reconocieron que otros proyectos de mejora fueron directamente descartados. Entre ellos, la extensión del servicio hasta Gambier y las obras de señalamiento del ramal, que formaban parte de una licitación iniciada en 2021 y adjudicada a la empresa Autotrol.

Estos trabajos no fueron considerados prioritarios dentro del esquema de “emergencia ferroviaria”, por lo que quedaron fuera del cronograma actual. La decisión genera incertidumbre sobre el futuro del servicio y su posible expansión.

