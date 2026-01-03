Nuevo tren bala chino en Perú aviva la puja Donald Trump-Xi Jinping

Para superar los desafíos geográficos del terreno peruano, la obra incorporará 47 kilómetros de viaductos y 32 kilómetros de túneles de alta complejidad. Se estima que el ferrocarril transportará diariamente a 45.000 pasajeros, logrando una descongestión masiva de la transitada carretera Panamericana Sur.

El impacto social es de una magnitud sin precedentes, ya que se proyecta que el tren beneficiará a cerca de 12 millones de personas en total. De ellas, seis millones recibirán el impacto directo por la cercanía de las estaciones, mientras que el resto se verá favorecido por el dinamismo económico que generará la obra en Ica y sus alrededores.

Un aspecto distintivo de este megaproyecto es su compromiso con la sostenibilidad, al estar impulsado al 100% con energía eléctrica. Además, facilitará el acceso directo al Aeropuerto de Pisco y potenciará el turismo en destinos icónicos como la Huacachina, las Islas Ballestas y la Reserva Nacional de Paracas.

Trump vs. Xi o Pinky y Cerebro

Más allá del transporte, este tren representa un hito en la "guerra" geopolítica entre Washington y Beijing. La expansión de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) ofrece infraestructura vital a cambio de recursos estratégicos, desafiando la hegemonía tradicional de USA en Sudamérica.

Estos proyectos ferroviarios son parte de la estrategia de Xi Jinping para conectar Asia con América Latina de forma directa. Al abrir rutas eficientes para la exportación de minerales y alimentos, se reducen significativamente los costos logísticos y, colateralmente, la dependencia comercial histórica con Norteamérica.

Mientras la administración de Donald Trump suele promover políticas proteccionistas y arancelarias, China apuesta por el desarrollo físico del terreno. Esta oferta de modernización inmediata es vista por los analistas internacionales como una pérdida de terreno para los intereses estadounidenses en su zona de influencia histórica.

La implementación de estas redes ferroviarias permite, además, fortalecer los lazos económicos con Beijing, lo que podría derivar en una menor dependencia del dólar estadounidense en las transacciones regionales. Este fortalecimiento de la infraestructura crítica es, en última instancia, una muestra de la capacidad tecnológica china que preocupa en los despachos de Washington.

Finalmente, China asegura con estas obras el suministro de materias primas esenciales para su crecimiento industrial continuo. Los trenes no son solo medios de transporte; son arterias logísticas que redefinen el poder global y la competencia por el acceso a los recursos estratégicos en pleno siglo XXI.

Más noticias en Urgente24

Final de 2025, Grupo Clarín no recuperará el fútbol, Luis Armella sin Sur Finanzas y la fiscal...

Florencia Peña reveló finalmente qué hizo con Alberto Fernández en Olivos: "Fui a..."

Tapia pidió, Riquelme aceptó y Boca cierra un acuerdo impensado con Barracas

Cristina Kirchner recibió 2026 internada: Parálisis del intestino, drenaje y antibióticos

2026 comienza con Karina Milei invadiendo por DNU la inteligencia de Estado de Santiago Caputo