La construcción del nuevo tren bala en Perú, que conectará Lima e Ica, se transformó en el nuevo tablero de ajedrez donde Donald Trump, Xi Jinping y el futuro de Latam se encuentran en disputa, según El Cronista. El tema cobra relevancia hoy, por cuanto el republicano asumiría control "ejecutivo" en Latam, tras la captura de Nicolás Maduro.
PINKY, CEREBRO Y EL MUNDO
Nuevo tren bala chino en Perú aviva la puja Donald Trump-Xi Jinping
El tren bala Lima-Ica representa audaz movida de ficha de China en el tablero donde los intereses de Donald Trump y Xi Jinping se juegan la hegemonía global
Tren bala: El prospecto
Este proyecto ferroviario de innovación, que alcanzará los 200 kilómetros por hora, no solo promete revolucionar el transporte regional con una inversión de 6.500 millones de dólares, sino que consolida la expansión de la influencia asiática en el continente.
El tren Lima-Ica se erigirá como la obra de infraestructura más ambiciosa de la costa central peruana, abarcando 323 kilómetros para conectar la capital con uno de los polos turísticos y económicos más relevantes. Con el respaldo de capitales provenientes de la potencia oriental, se anticipa que el tiempo de viaje se reduzca drásticamente de cuatro horas y media a apenas 150 minutos.
Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el proceso de ejecución demandará entre seis y siete años de trabajo intensivo. El cronograma oficial prevé que el expediente técnico esté finalizado para el año 2027, permitiendo que la obra esté concluida y operativa en 2032, marcando un antes y un después en la ingeniería ferroviaria de la región.
Movida de Xi
Aunque China lidera la inversión, el proyecto ha despertado el interés global, recibiendo propuestas técnicas de potencias como Alemania, Corea del Sur, Japón y Francia. Sin embargo, la ventaja tecnológica china se posiciona como el eje fundamental para integrar las 15 estaciones previstas, que incluyen puntos clave como Villa El Salvador, Cañete y Pisco.
Para superar los desafíos geográficos del terreno peruano, la obra incorporará 47 kilómetros de viaductos y 32 kilómetros de túneles de alta complejidad. Se estima que el ferrocarril transportará diariamente a 45.000 pasajeros, logrando una descongestión masiva de la transitada carretera Panamericana Sur.
El impacto social es de una magnitud sin precedentes, ya que se proyecta que el tren beneficiará a cerca de 12 millones de personas en total. De ellas, seis millones recibirán el impacto directo por la cercanía de las estaciones, mientras que el resto se verá favorecido por el dinamismo económico que generará la obra en Ica y sus alrededores.
Un aspecto distintivo de este megaproyecto es su compromiso con la sostenibilidad, al estar impulsado al 100% con energía eléctrica. Además, facilitará el acceso directo al Aeropuerto de Pisco y potenciará el turismo en destinos icónicos como la Huacachina, las Islas Ballestas y la Reserva Nacional de Paracas.
Trump vs. Xi o Pinky y Cerebro
Más allá del transporte, este tren representa un hito en la "guerra" geopolítica entre Washington y Beijing. La expansión de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) ofrece infraestructura vital a cambio de recursos estratégicos, desafiando la hegemonía tradicional de USA en Sudamérica.
Estos proyectos ferroviarios son parte de la estrategia de Xi Jinping para conectar Asia con América Latina de forma directa. Al abrir rutas eficientes para la exportación de minerales y alimentos, se reducen significativamente los costos logísticos y, colateralmente, la dependencia comercial histórica con Norteamérica.
Mientras la administración de Donald Trump suele promover políticas proteccionistas y arancelarias, China apuesta por el desarrollo físico del terreno. Esta oferta de modernización inmediata es vista por los analistas internacionales como una pérdida de terreno para los intereses estadounidenses en su zona de influencia histórica.
La implementación de estas redes ferroviarias permite, además, fortalecer los lazos económicos con Beijing, lo que podría derivar en una menor dependencia del dólar estadounidense en las transacciones regionales. Este fortalecimiento de la infraestructura crítica es, en última instancia, una muestra de la capacidad tecnológica china que preocupa en los despachos de Washington.
Finalmente, China asegura con estas obras el suministro de materias primas esenciales para su crecimiento industrial continuo. Los trenes no son solo medios de transporte; son arterias logísticas que redefinen el poder global y la competencia por el acceso a los recursos estratégicos en pleno siglo XXI.
