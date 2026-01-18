Bitcoin coquetea con los US$100.000 mientras la regulación sacude al mercado cripto

Regulación de criptomonedas, stablecoins y política

El director financiero de JP Morgan Chase, Jeremy Barnum, planteó su preocupación por el riesgo que podrían significar las stablecoins que generan rendimiento para el sistema bancario. Según Cryptopolitan, esto fue interpretado como un pedido de regulación a través de la Ley GENIUS y enfrentaría a las finanzas tradicionales con las descentralizadas.

Barnum declaró que no desea competir con un sistema bancario paralelo no regulado.

La Ley GENIUS plantea que los emisores de monedas estables de pago no pueden pagar intereses ni rendimientos a los clientes que las poseen.

Sin embargo, hay una laguna en la legislación actual ya que "no impide que terceros, como las plataformas de intercambio de criptomonedas o los servicios DeFi, ofrezcan recompensas o rendimientos de staking a los saldos de los titulares de monedas estables", según Cryptopolitan.

Esta discordia es uno de los motivos por los que la Ley Genius de Estados Unidos está estancada, aunque se espera que se pueda regularizar este año.

Innovación, minería y adopción de stablecoins

En el frente tecnológico y de adopción, dos mineros de Bitcoin en solitario lograron hitos poco comunes al recibir recompensas completas de bloque de aproximadamente US$ 300,000 cada uno, un evento que subraya un renovado interés en la minería tradicional incluso en medio de una corrección de precios.

Además, la adopción de criptomonedas dentro de sistemas de pago tradicionales continúa progresando, destacando cómo las stablecoins se integran con redes de tarjetas y servicios bancarios, pese a los desafíos regulatorios que enfrentan en algunos mercados.

El volumen de liquidación de stablecoins de Visa aumentó a una tasa anualizada de US$ 4.500 millones gracias a las tarjetas de pago vinculadas a stablecoins. El total de pagos anuales fue de US$ 14.2 billones, según informó la compañía.

Por el crecimiento de este tipo de pagos, Visa anunció esta semana que se asoció a BVNK para impulsar los servicios de Visa Direct, que permitirá a los clientes financiar sus pagos con stablecoins.

La semana cerró con un tono mixto que indica que el mercado está a la espera de catalizadores claros, ya sea normativos o macroeconómicos, que definan la próxima dirección de estos activos.

