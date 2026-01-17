Clima hoy: La Costa Atlántica complicada por tormentas

El servicio señaló

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua

Acumulados

Para las próximas horas prevén valores de precipitaciones acumuladas entre 20 y 80 mm, que pueden superarse en forma puntual, aclaran los meteorólogos.

6 provincias del NEA

Seis provincias del noroeste quedarán alcanzadas por la alerta amarilla, por tormentas:

Todo Jujuy,

Oeste de Salta

Tucumán,

Oeste de Catamarca y La Rioja y

Casi todo San Juan (menos la zona cordillerana).

En la Patagonia hay tres provincias en amarillo, por viento fuerte. Son Chubut, excepto un área, toda Santa Cruz y el norte de Tierra del Fuego.

