Clima hoy: La Costa Atlántica complicada por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), señala entre 10 y 40% de probabilidad de tormentas aisladas en el AMBA, pero advierte riesgos en la Costa Atlántica.

17 de enero de 2026 - 20:20
Clima diverso en todo el país

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional(SMN), hay entre 10 y 40% de probabilidad de tormentas aisladas en el AMBA mientras que el viento rotará desde el sudeste, con ráfagas hasta 50 km/h.

El domingo comenzará con más posibilidades de precipitaciones, ya que en la madrugada habrá hasta 70% de probabilidades de tormentas. Durante todo el día se registrará viento fuerte y el cielo pasará a parcialmente nublado. La mínima será 18 grados, mientras que la máxima llegará a unos amistosos 27 grados.

El lunes, el termómetro correrá en la ciudad entre 15 y 24 grados con cielo algo nublado. Subirán las temperaturas el miércoles hasta los 30 grados.

Diez provincias en alerta

El SMN aclaró que pese a la probabilidad de tormentas, la ciudad y el Gran Buenos Aires no estarán alcanzadas por las alertas, pero otras zonas de la provincia de Buenos Aires sí deberán quedar atentas.

En territorio bonaerense hay alerta amarilla por tormentas en el centro y oeste. La advertencia para veraneantes incluye la Costa Atlántica.

El servicio señaló

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua

Acumulados

Para las próximas horas prevén valores de precipitaciones acumuladas entre 20 y 80 mm, que pueden superarse en forma puntual, aclaran los meteorólogos.

image
Previsiones del SMN

6 provincias del NEA

Seis provincias del noroeste quedarán alcanzadas por la alerta amarilla, por tormentas:

Todo Jujuy,

Oeste de Salta

Tucumán,

Oeste de Catamarca y La Rioja y

Casi todo San Juan (menos la zona cordillerana).

En la Patagonia hay tres provincias en amarillo, por viento fuerte. Son Chubut, excepto un área, toda Santa Cruz y el norte de Tierra del Fuego.

