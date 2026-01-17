El Festival de Doma y Folklore de Jesús María 2026, en la provincia de Córdoba, cumple 60 ediciones y se consagra como uno de los eventos culturales y turísticos más significativos de la Argentina. En esta ocasión, el Festival contó con la presencia del presidente Javier Milei, quien asistió para intentar fidelizar a sus electores provinciales. En el pasado, él criticó y recriticó y supercriticó este tipo de festivales y a los artistas que participan de ellos porque hay patrocinio del Estado.
En Jesús María, Lali Espósito le ganó la batalla cultural a Javier Milei
Javier Milei atacó a Lali Espósito porque varios recitales suyos fueron sponsoreados por alguna forma de Estado pero ¡zás! ocurrió Jesús María 2026.
No abordaremos el caso de la YPF de los días de Javier Milei patrocinando a pilotos profesionales (el caso de Franco Colapinto en la F-1), al fútbol profesional (es el principal patrocinante de la Asociación del Fútbol Argentino o AFA). Vamos a enfocarnos en la victoria cultural de Lali Espósito.
Hace menos de 1 año, en referencia al desempeño de Lali Espósito, María Becerra y otros artistas en el Cosquín Rock, Milei sostuvo: “Festejo el arte, pero si sos artista y vivís de ofrecer tu producto, está perfecto. Ahora, si para vivir del arte necesitás subsidios del Estado, sos un empleado público".
Ahora, el diputado libertario Luis Picat decidió afirmar que ellos (los de La Libertad Avanza) hacen "un festival popular sin populismo".
El empresario agroindustrial Luis Albino Picat fue intendente municipal de Jesús María cuando era afiliado de la UCR, partido que lo expulsó en 2024 por una decisión de su Tribunal de Ética: él votó contra los jubilados y contra el aumento presupuestario a las universidades. Desde 2023 él era simpatizante de Patricia Bullrich e imitó los malabares de su jefa política.
Sólo así se puede entender esta idea de "festival popular sin populismo", con el Presidente de la Nación cantando 'Amor Salvaje' porque dijo que es lo que él siente por Córdoba....
Pero lo interesante es que el evento en el que él hizo su show junto a 'Chaqueño Palavecino' fue auspiciado por
- Banco de la Nación Argentina,
- Gobierno de la Provincia de Córdoba,
- Lotería de la Provincia de Córdoba,
- Empresa Provincial de Energía de Córdoba Sociedad Anónima.
- Agencia de Turismo de Córdoba (que bastante demora tiene en sus pagos de publicidad a medios de comunicación por "falta de presupuesto").
El Estado financió el evento de Milei, quien reclamaba a los artistas no recibir gasto público.
Al menos esa fue su 'batalla cultural' contra Lali Espósito, y aquí hay una paradoja: los recientes recitales de la cantante tan popular en el estado de Vélez Sarfield y otros escenario fueron financiados por la compra de tickets del público mientras que Milei es financiado por el Estado Nacional y de Córdoba.
No se sabe si los libertarios tienen intención de mentir, pero es evidente que no les sale decir la verdad. Y se nota.
