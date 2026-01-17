En Jesús María, Lali Espósito le ganó la batalla cultural a Javier Milei

Sólo así se puede entender esta idea de "festival popular sin populismo", con el Presidente de la Nación cantando 'Amor Salvaje' porque dijo que es lo que él siente por Córdoba....

Pero lo interesante es que el evento en el que él hizo su show junto a 'Chaqueño Palavecino' fue auspiciado por

Banco de la Nación Argentina,

Gobierno de la Provincia de Córdoba,

Lotería de la Provincia de Córdoba,

Empresa Provincial de Energía de Córdoba Sociedad Anónima.

Agencia de Turismo de Córdoba (que bastante demora tiene en sus pagos de publicidad a medios de comunicación por "falta de presupuesto").

El Estado financió el evento de Milei, quien reclamaba a los artistas no recibir gasto público.

Embed Cantando en nombre de la libertad financiado x 1) Gobierno Provincial de Córdoba; 2) Municipalidad de Córdoba; 3) EPEC; 4) Lotería de Córdoba; 5) Municipalidad de Jesús María; 6) Banco Nación; 7) Banco de Córdoba y 8) Agencia de Turismo de Córdoba. Volve Lali Depósito; sos barata — Diego Giacomini (@GiacoDiego) January 17, 2026

Al menos esa fue su 'batalla cultural' contra Lali Espósito, y aquí hay una paradoja: los recientes recitales de la cantante tan popular en el estado de Vélez Sarfield y otros escenario fueron financiados por la compra de tickets del público mientras que Milei es financiado por el Estado Nacional y de Córdoba.

No se sabe si los libertarios tienen intención de mentir, pero es evidente que no les sale decir la verdad. Y se nota.

Aclaración: esto va por cuenta de Urgente24: Es lastimoso ya el papel ridículo de Lilia Lemoine lavando los baños de su referente:

Embed A vos no te importan los festivales populares... a vos te importa la que cobraste de Quintela o Insaurralde.



Lo que nos molesta a los libertarios es que se use guita de impuestos para financiar proyectos personales de políticos y que los artistas como vos se presten felices y se… https://t.co/MgxTDL09uT — Lilia Lemoine (@lilialemoine) January 17, 2026

