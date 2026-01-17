El mercado de pase en la Argentina finaliza el próximo 20 de enero, aunque habrá una prórroga hasta principios de marzo para aquellos que vendan al exterior. En Boca todavía no se dio ninguna llegada y curiosamente un ex campeón con River abrió la puerta a su llegada al Xeneize si es que lo llama Juan Román Riquelme.
¡IGUAL QUE BORJA!
Fue campeón con River y ahora abrió la puerta para llegar a Boca: "Es un trabajo"
Al igual que Miguel Borja, un ex jugador de River dejó abierta la puerta ante la posibilidad de llegar a Boca.
Hace algunas semanas fue Miguel Borja el que generó un terremoto en el fútbol argentino ya que abiertamente indicó que no rechazaría una oferta de Boca a pesar de que aún no había terminado de manera formal su contrato con River. Ahora el que siguió sus pasos dejando una ventana abierta para llegar al Xeneize fue Federico Girtti.
En las últimas horas Girotti le concedió una entrevista a DSports y ante la consulta sobre si aceptaría una oferta de Boca no lo dudó. “Creo que no hay que decirle que no a ningún equipo. Por más que tenga mi pasado en River, esto es un trabajo. Es complicado, me ponés en un compromiso, pero sí”, afirmó el delantero que viene de dejar Talleres de Córdoba para sumarse a Alianza Lima de Perú.
Girotti se olvida de River y le hizo un guiño a Boca
En la misma línea agregó: “Si está esa chance de Boca, le daría una vuelta de rosca. No hay que decirle que no a nadie”, sentenció Girotti, quien a diferencia de Borja tiene la particularidad que se formó en las inferiores de River y debutó con la camiseta del Millonario de la mano de Marcelo Gallardo, por lo que su frase tiene un peso distinto a la del colombiano.
Girotti se marchó de River en 2022, habiendo disputado un total de 48 encuentros y siendo parte de la conquista de cuatro títulos. Incluso llegó a anotarle un gol a Boca en un Superclásico que terminó igualado en La Bombonera. La realidad es que el Tanque pintaba para una gran promesa pero se fue desdibujando, al mismo tiempo que hubo conflictos internos que derivaron en su salida.
Talleres parecía ser un club para relanzarse y poder dar el salto pero con el paso de los años fue perdiendo lugar y finalmente terminó marchándose a Alianza Lima, un equipo importante en el continente pero siendo parte de una liga poco competitiva en Sudamérica. Ahora se verá si obtiene el rendimiento merecedor de un llamado de Riquelme para ser refuerzo de Boca.
Más en GOLAZO 24
Marcos Rojo pega el portazo en Racing y su destino sorprende a todos
La revelación sobre Gallardo que impacta a todos los hinchas de River
Marcelo Moretti soltó una confesión que hizo estallar al mundo San Lorenzo
Este es el verdadero sueño de Riquelme para ser el 9 de Boca Juniors