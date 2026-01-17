Fue campeón con River y ahora abrió la puerta para llegar a Boca: "Es un trabajo"

En las últimas horas Girotti le concedió una entrevista a DSports y ante la consulta sobre si aceptaría una oferta de Boca no lo dudó. “Creo que no hay que decirle que no a ningún equipo. Por más que tenga mi pasado en River, esto es un trabajo. Es complicado, me ponés en un compromiso, pero sí”, afirmó el delantero que viene de dejar Talleres de Córdoba para sumarse a Alianza Lima de Perú.