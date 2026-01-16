La revelación sobre Gallardo que impacta a todos los hinchas de River

Este sábado River se enfrentará a Peñarol en lo que será el último amistoso de pretemporada antes del comienzo del Torneo Clausura. En la previa a esta cita uno de los que habló con la prensa fue Sebastián Driussi y soltó una confesión sobre Marcelo Gallardo que impactó a los hinchas del Millonario de cara a lo que se viene.
Marcelo Gallardo ya lleva un año y medio como entrenador de River en este segundo ciclo y la realidad es que todas las ilusiones que despertaron su regreso se fueron diluyendo al punto tal que varios pidieron la cabeza del DT. No solo los resultados fueron negativos, sino que el equipo nunca jugó a la altura del club y para colmo el propio entrenador mostró una imagen apagada.
Aquel Gallardo que emanaba un aura diferente, que metía mano en el entretiempo y elevaba el nivel de su equipo, nunca se hizo presente desde su retorno e incluso se notó al Muñeco demasiado apagado al borde del campo de juego, un reflejo claro de lo que mostró su equipo adentro de la cancha. Parece que con el 2026 se renovaron las energías y volvió aquel que formó a un River deslumbrante.
El nuevo-viejo Gallardo de River
Desde las entrañas de la concentración de River aseguran que se ve a un Gallardo más enérgico, con más ganas y más convicción en cada uno de los entrenamientos. Esto fue algo que Sebastián Driussi admitió charlando con los medios presente, indicando que ahora sí se ve en el día a día al Muñeco que él conoció durante su primer ciclo en el Millonario.
“Es el Marcelo que yo conozco y que conocían desde hace mucho tiempo, con esa intensidad. Él nos remarcó que va a estar de esa manera este año, así que para nosotros es muy favorable que esté así y estamos tratando de disfrutarlo”, sentenció el Gordo, uno de los mimados por el Muñeco no solo ahora sino también en el anterior ciclo en River.
Gallardo regresó a River con el dolor a cuestas por la muerte de Juan Berros, su histórico representante y amigo personal, y más tarde se le sumó el fallecimiento de Máximo, su papá. Parece que al Muñeco le costó ponerse nuevamente en eje, pero ahora sí está listo para poder armar un equipo que en serio represente a los hinchas y que pelee por grandes objetivos.
