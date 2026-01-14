Escándalo en River por el refuerzo que pidió Gallardo: "Puerta abierta"

image

Villa presiona para llegar a River

“Villa está dispuesto a bajar sus pretensiones económicas porque se muere de ganas por jugar en River”, indicó Silvio Chattas, histórico comentarista de las campañas del Millonario. Lo cierto es que entre los hinchas del club de Núñez la posible llegada del colombiano sigue dividiendo las aguas ya que algunos pretenden su arribo por su calidad como jugador, mientras que otros lo rechazan por sus problemas con la justicia.