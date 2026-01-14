River se encuentra en Uruguay preparándose para lo que será el encuentro amistoso del próximo sábado ante Peñarol, último compromiso antes del inicio oficial del Torneo Apertura. Al mismo tiempo el Millonario se sigue moviendo en el mercado de pases y hay un refuerzo pedido por Gallardo que genera un verdadero escándalo.
"SE MUERE DE GANAS"
Escándalo en River por el refuerzo que pidió Gallardo: "Puerta abierta"
En medio de un mercado de pases complejo, Gallardo busca a un jugador que divide aguas entre los hinchas de River.
Lo que comenzó siendo un mercado de pases sumamente fructífero para River con las llegadas de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña comenzó a empantanarse con Maher Carrizo y Santino Andino, quienes rechazaron ponerse la camiseta de La Banda. Ante esta situación hay un apellido que vuelve a cobrar fuerza para llegar al Millonario.
“Hay que dejar la puerta abierta a la llegada de Sebastián Villa a River. Gallardo lo tiene en la lista. Dejo un 10% de probabilidades de que el pase se haga”, comentó Germán García Grova en TyC Sports. Al mismo tiempo indicó que Independiente Rivadavia de Mendoza bajaría sus pretensiones económicas que comenzaron en 12 millones de dólares y ahora bajarían a 6 millones más el pase de Ezequiel Centurión.
Villa presiona para llegar a River
“Villa está dispuesto a bajar sus pretensiones económicas porque se muere de ganas por jugar en River”, indicó Silvio Chattas, histórico comentarista de las campañas del Millonario. Lo cierto es que entre los hinchas del club de Núñez la posible llegada del colombiano sigue dividiendo las aguas ya que algunos pretenden su arribo por su calidad como jugador, mientras que otros lo rechazan por sus problemas con la justicia.
Cabe recordar que Sebastián Villa fue a juicio por dos causas de violencia de género con sus ex parejas donde en una de ellas fue declarado culpable y recibió la condena de dos años y un mes de prisión en suspenso, mientras que la otra causa quedó desestimada por falta de mérito. La realidad es que por el momento el Millonario no movió fichas nuevamente.
El colombiano sigue haciendo fuerza para llegar a River, Gallardo lo tiene como una alternativa ante tantas dificultades para sumar a un atacante veloz y desparpajo, y Stéfano Di Carlo como la cabeza dirigencial del club no termina de convencerse de sumar a Villa por el costo político que simbolizaría contratar a un jugador con dos causas de violencia de género.
Más en GOLAZO 24
Un San Lorenzo en crisis analiza la llegada de un jugador mundialista con Uruguay
Fassi sacude Talleres y está a nada de cerrar un jugador top del fútbol argentino
En Boca Juniors no pueden creer lo que pasó con Marino Hinestroza
Impacto en River por lo que dijo César Luis Merlo sobre Gianluca Prestianni