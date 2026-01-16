Choque en La Frontera (Pinamar): Bastían está muy grave y el padre imputado

En el mismo mensaje, Molinari remarcó:

image Foto familiar de Bastián, en el aeroparque porteño

La salud de Bastián

El menor está internado en estado crítico desde el lunes. Recién el jueves fue trasladado desde el Hospital Municipal de Pinamar a la ciudad de Mar del Plata para continuar su atención médica y someterse a una nueva intervención quirúrgica.

Apenas ingresó al hospital marplatense, se lo estabilizó y compensó para realizarle una tomografía de cráneo, cervical, tórax y abdomen, en la que "hallaron múltiples fracturas de cráneo".

Posteriormente a la evaluación, el equipo de neurocirugía colocó una válvula de control de presión intracraneal para monitorear presiones elevadas en quirófano sin complicaciones, según informaron oficialmente.

El viernes por la mañana lo operaron por tercera vez:

“Esta cirugía, se pudo realizar luego de que el paciente fuera evaluado completamente a través de estudios de alta complejidad realizados en el Hospital desde su ingreso hasta la mañana de hoy. Se pudo explorar de manera minuciosa su estado y cerrar el abdomen”, señaló el último parte médico emitido por el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti”, de la ciudad costera y al que accedió el medio Infobae.

Y agregaron:

"Bastian Se encuentra con pronóstico reservado, internado en la unidad de cuidados intensivos, aguardando una favorable evolución”.

