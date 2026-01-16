El padre de Bastián Jeréz fue imputado por lesiones culposas tras el choque ocurrido en La Frontera, Pinamar, que dejó al niño de 8 años en grave estado. La Justicia alegó que fue responsable de que el menor "no estuviera sujetado con cinturón de seguridad al momento del hecho". También acusaron del mismo delito a los conductores de la Amarok y el UTV que protagonizaron el accidente.
LOCURA DE VERANO
Choque en La Frontera (Pinamar): Bastían está muy grave y el padre imputado
Imputaron al papá de Bastián que permanece internado en estado grave con múltiples fracturas de cráneo
Las imputaciones fueron notificadas el viernes (16/01) mientras las autoridades continúan realizando peritajes sobre los dos vehículos involucrados en el choque. Ambos quedaron secuestrados a fin de determinar cómo fue la mecánica del choque.
Bastián, que lleva varios días internado con múltiples fracturas de cráneo, viajaba en el UTV junto a su familia. Tras el impacto, fue su padre quien lo llevó en brazos a una posta del Operativo de Prevención que se realizaba a pocos metros del lugar del hecho.
En las últimas horas, Manuel Molinari, quien conducía la camioneta Amarok que chocó, publicó un comunicado en su cuenta de Instagram. En el posteo agradeció las muestras de apoyo y pidió respeto en este momento.
"Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, escribió el conductor investigado por lesiones culposas.
En el mismo mensaje, Molinari remarcó:
La salud de Bastián
El menor está internado en estado crítico desde el lunes. Recién el jueves fue trasladado desde el Hospital Municipal de Pinamar a la ciudad de Mar del Plata para continuar su atención médica y someterse a una nueva intervención quirúrgica.
Apenas ingresó al hospital marplatense, se lo estabilizó y compensó para realizarle una tomografía de cráneo, cervical, tórax y abdomen, en la que "hallaron múltiples fracturas de cráneo".
Posteriormente a la evaluación, el equipo de neurocirugía colocó una válvula de control de presión intracraneal para monitorear presiones elevadas en quirófano sin complicaciones, según informaron oficialmente.
El viernes por la mañana lo operaron por tercera vez:
“Esta cirugía, se pudo realizar luego de que el paciente fuera evaluado completamente a través de estudios de alta complejidad realizados en el Hospital desde su ingreso hasta la mañana de hoy. Se pudo explorar de manera minuciosa su estado y cerrar el abdomen”, señaló el último parte médico emitido por el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti”, de la ciudad costera y al que accedió el medio Infobae.
Y agregaron:
"Bastian Se encuentra con pronóstico reservado, internado en la unidad de cuidados intensivos, aguardando una favorable evolución”.
Más noticias en Urgente24
No sólo tormentas: Alerta del SMN por los fenómenos que se aproximan
La miniserie de 8 capítulos que gustó tanto que dejó al público pidiendo más
Maher Carrizo respondió a la oferta de Boca y hay impacto en River
Luego de negociar por Villa, River cerró un sorpresivo acuerdo con Independiente Rivadavia
Ganancias vuelve a endurecerse y la presión fiscal sigue en ascenso