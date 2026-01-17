Referente de la radio maestro de generaciones, dedicó casi medio siglo a la difusión del tenis nacional e internacional. Guillermo Salatino viajó por todo el mundo cubriendo torneos internacionales. El fallecimiento se produjo el sábado (17/01) en la Clínica La Trinidad de San Isidro, a causa de un paro cardíaco mientras se preparaba para una operación de cadera a la que iba a someterse la próxima semana, según se informó.
TENÍA 80 AÑOS
Dia triste para el tenis argentino partió Guillermo Salatino
´Salata´como se lo conocía, dedicó su vida de periodista deportivo al tenis, disciplina que compartió en el BALTC. Tenía 80 años.
´Salata' había cumplido 80 años el pasado 21 de septiembre y continuaba vinculado activamente a la actividad periodística. Desde hace décadas trabajaba en Radio La Red, donde se consolidó como una de las voces más autorizadas en la cobertura del tenis argentino e internacional.
Cierre de una gran carrera
Su última labor fueron las finales de la Copa Davis 2025, disputadas en noviembre pasado en Bologna, una despedida simbólica para quien dedicó su carrera a seguir de cerca a los tenistas nacionales alrededor del mundo.
Además, tuvo un extenso y recordado paso por Radio Continental, (donde quien escribe lo conoció) se desempeñó durante años como columnista de tenis en Competencia, el histórico programa deportivo conducido por Víctor Hugo Morales y líder de audiencia durante generaciones.
EPOC
En una de sus últimas entrevistas, Salatino había contado con franqueza las dificultades de salud que atravesaba.
Esa pasión por el tenis lo acompañó desde la infancia. “Mi mamá me llevaba en el moisés cuando iba a verlo jugar a mi padre”, recordaba con emoción, así graficaba un vínculo casi natural con el deporte que luego lo convertiría en uno de sus principales difusores en el país.
Asociación Argentina de Tenis
La Asociación Argentina de Tenis despidió a Salatino con un sentido mensaje en redes sociales.
