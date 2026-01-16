El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes (16/01) que "no había necesidad inmediata de invocar la Ley de Insurrección ante las protestas contra las redadas migratorias en Minnesota", un día después de haber amenazado con recurrir a esa medida extrema, y mientras un nuevo video sobre el violento accionar de los agentes federales vuelve a poner su ofensiva en ese estado del Medio Oeste bajo la lupa.
Otro episodio violento de ICE complica el futuro político de Donald Trump
Agentes migratorios (ICE) arrastraron violentamente a una mujer fuera de su auto en Minnesota: “Pensé que iba a morir”, dijo la víctima
Qué ocurrió en Minnesota
Una ciudadana estadounidense que se dirigía a una consulta médica en Minneapolis fue sacada por la fuerza de su auto y detenida violentamente por agentes de inmigración, según un comunicado difundido por la propia mujer el jueves, luego de que un video de su arresto alcanzara millones de visualizaciones en redes sociales.
Aliya Rahman afirmó que fue trasladada a un centro de detención, donde se le negó atención médica y perdió el conocimiento. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sostuvo que se trataba de una “agitadora”que estaba obstruyendo a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que realizaban arrestos en la zona, una ciudad que se convirtió en el epicentro de las redadas anti-inmigrantes en las últimas semanas.
Respuesta oficial
El presidente norteamericano, Donald Trump, amenazó con invocar la Ley de Insurrección, lo que le permitiría desplegar tropas en el estado.
“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y los insurrectos ataquen a los patriotas del ICE, que solo están tratando de hacer su trabajo, instituiré la Ley de Insurrección”, afirmó el jueves por su red Truth Social.
El viernes, Trump reiteró la advertencia con otro mensaje en Truth:
“Si y, cuando, me vea obligado a actuar, el problema se resolverá de manera RÁPIDA y EFECTIVA”. Calificó a los “alborotadores, agitadores e insurrectos” como “en muchos casos, profesionales muy bien pagos”.
Además, volvió a atacar al gobierno demócrata local :
Más tarde, bajó el tono en declaraciones con la prensa en la Casa Blanca allí dijo
Arrastrada fuera de su auto
Rahman contó que se dirigía a un turno de rutina en el Centro de Lesiones Cerebrales Traumáticas cuando se encontró con agentes federales de inmigración en una intersección.
“Soy una persona con discapacidad y estaba yendo al médico, por eso no me moví”, dijo Rahman, señalando hacia la calle mientras los agentes le llevaban los brazos hacia atrás.
Según Alexa Van Brunt, abogada de Rahman y directora del MacArthur Justice Center, la mujer quedó atrapada en una “situación terrible y confusa” y “no tenía adónde ir”. “Sus únicas opciones eran avanzar con el auto hacia los agentes del ICE y arriesgarse a ser acusada de intentar dañarlos o quedarse inmóvil, lo que finalmente terminó en violencia física y abuso”, escribió Van Brunt en un comunicado.
Respecto del caso, un vocero del Departamento de Seguridad Nacional rechazó la versión de Van Brunt en un email este jueves y afirmó que Rahman era una agitadora que “ignoró múltiples órdenes de un agente para retirar su vehículo del lugar”.
“Pensé que iba a morir”
Rahman afirmó en su comunicado que, tras su detención, se sintió afortunada de seguir viva. “Agentes enmascarados me sacaron a la fuerza del auto y me ataron como a un animal, incluso después de que les dijera que tenía una discapacidad”, relató.
Mientras estaba detenida, aseguró que pidió reiteradamente ver a un médico, pero en su lugar fue llevada a un centro de detención. “No fue hasta que perdí el conocimiento en mi celda que finalmente me llevaron a un hospital”, sostuvo.
Según su abogada, Rahman fue atendida por lesiones compatibles con una agresión y ya recibió el alta médica. La mujer agradeció al personal del servicio de emergencias por la atención recibida. “Me devolvieron la esperanza cuando pensé que iba a morir”.
