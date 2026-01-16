Otro episodio violento de ICE complica el futuro político de Donald Trump

El viernes, Trump reiteró la advertencia con otro mensaje en Truth:

“Si y, cuando, me vea obligado a actuar, el problema se resolverá de manera RÁPIDA y EFECTIVA”. Calificó a los “alborotadores, agitadores e insurrectos” como “en muchos casos, profesionales muy bien pagos”.

Además, volvió a atacar al gobierno demócrata local :

El gobernador y el alcalde no saben qué hacer, perdieron totalmente el control y están siendo, en este momento, ¡INÚTILES!.

Más tarde, bajó el tono en declaraciones con la prensa en la Casa Blanca allí dijo

Si fuera necesario, la usaría [la Ley de Insurrección]. No creo que haya ninguna razón para usarla en este momento

image Las imágenes de violencia se repiten aún con ciudadanos de USA

Arrastrada fuera de su auto

Rahman contó que se dirigía a un turno de rutina en el Centro de Lesiones Cerebrales Traumáticas cuando se encontró con agentes federales de inmigración en una intersección.

“Soy una persona con discapacidad y estaba yendo al médico, por eso no me moví”, dijo Rahman, señalando hacia la calle mientras los agentes le llevaban los brazos hacia atrás.

Según Alexa Van Brunt, abogada de Rahman y directora del MacArthur Justice Center, la mujer quedó atrapada en una “situación terrible y confusa” y “no tenía adónde ir”. “Sus únicas opciones eran avanzar con el auto hacia los agentes del ICE y arriesgarse a ser acusada de intentar dañarlos o quedarse inmóvil, lo que finalmente terminó en violencia física y abuso”, escribió Van Brunt en un comunicado.

Respecto del caso, un vocero del Departamento de Seguridad Nacional rechazó la versión de Van Brunt en un email este jueves y afirmó que Rahman era una agitadora que “ignoró múltiples órdenes de un agente para retirar su vehículo del lugar”.

“Pensé que iba a morir”

Rahman afirmó en su comunicado que, tras su detención, se sintió afortunada de seguir viva. “Agentes enmascarados me sacaron a la fuerza del auto y me ataron como a un animal, incluso después de que les dijera que tenía una discapacidad”, relató.

Mientras estaba detenida, aseguró que pidió reiteradamente ver a un médico, pero en su lugar fue llevada a un centro de detención. “No fue hasta que perdí el conocimiento en mi celda que finalmente me llevaron a un hospital”, sostuvo.

Según su abogada, Rahman fue atendida por lesiones compatibles con una agresión y ya recibió el alta médica. La mujer agradeció al personal del servicio de emergencias por la atención recibida. “Me devolvieron la esperanza cuando pensé que iba a morir”.

