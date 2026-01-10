Una ola de indignación nacional movilizó a miles de personas en Texas, Florida y Ohio tras la muerte de una mujer en Minneapolis a manos de agentes federales del (ICE). Las protestas, coordinadas por la organización Indivisible, denuncian el uso de violencia coactiva y fuerza letal en el mayor operativo de control migratorio bajo la administración Trump, según Político.
¿TERRORISMO DE ESTADO?
ICE bajo fuego: Ola de protestas recorre USA tras tiroteos fatales en operativos de control
Bajo el lema "ICE Out for Good" (¡Fuera el ICE para siempre!), cientos de manifestaciones denuncian la violencia federal en Minneapolis y Portland
Tensión en Minneapolis y el llamado a la calma
El clima en las Ciudades Gemelas se mantiene en un equilibrio precario. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde Jacob Frey han instado a los manifestantes a mantener la paz para evitar caer en lo que describen como una "trampa de caos" diseñada por el Ejecutivo federal. Walz criticó duramente el despliegue de miles de agentes armados, responsabilizándolos de la muerte de Renee Good, de 37 años.
Por su parte, el jefe de policía Brian O'Hara informó que, aunque la mayoría de las concentraciones en el Parque Powderhorn fueron pacíficas, se registraron disturbios frente a un hotel de la ciudad donde manifestantes lanzaron objetos a los agentes.
Hasta el momento, 29 personas fueron citadas. La comunidad local denunció escenas desgarradoras, incluyendo vehículos abandonados con mascotas dentro tras las detenciones arbitrarias de sus conductores por parte del ICE.
Resistencia contra la violencia ofensiva federal
La movilización, denominada "ICE Out for Good" (ICE fuera para siempre), se ha extendido a los 50 estados. Manifestantes en Durham, Carolina del Norte, y otras ciudades expresaron que la magnitud de la violencia federal les obligó a salir a las calles. La administración Trump justifica los tiroteos en Minneapolis y Portland como actos de "defensa propia", alegando que los civiles intentaron usar sus vehículos como armas contra los oficiales.
Este conflicto surge en medio de una ofensiva migratoria sin precedentes que involucra a más de 2.000 agentes federales, algunos de ellos redesplegados abruptamente desde Luisiana.
Mientras el Departamento de Seguridad Nacional defiende la legalidad de sus operativos vinculados a presuntos fraudes, las organizaciones de derechos civiles denuncian una campaña de "terrorismo mortal" que ha transformado vecindarios residenciales en zonas de combate.
Más notas de Urgente24
La siesta santiagueña, un desafío para la Reforma Laboral (y el Islam)
270 alumnos de 13 universidades aprobaron una ley de Patentes e Inteligencia Artificial
Inteligencia Artificial en Recursos Humanos: Los prejuicios de los algoritmos
Storytelling en crisis: cuando los algoritmos apagan la identidad de marca
Final del mito: La Nueva Economía es Humano + IA