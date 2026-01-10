Diplomacia Vaticana: Frustrada mediación en favor de Nicolás Maduro

Términos del acuerdo

Pacto de seguridad: La propuesta implicaba que Maduro pudiera conservar su patrimonio y retirarse a Rusia, Qatar o Turquía bajo garantías internacionales de seguridad.

y retirarse a Rusia, Qatar o Turquía bajo garantías internacionales de seguridad. "obstáculo" interno: Parolin confió al embajador estadounidense que Maduro habría estado dispuesto a dimitir voluntariamente tras los comicios, pero que Diosdado Cabello lo convenció de que hacerlo le costaría la vida.

Venezuela pieza de canje: En la reunión se mencionó el "rumor" de que Moscú estaba dispuesto a abandonar su apoyo a Venezuela si lograba condiciones favorables en las negociaciones sobre el conflicto en Ucrania.

Papa LeónXIV_AFP El Papa León XIV fijó su posición frente al caso de Nicolás Maduro FOTO: ANDREAS SOLARO / AFP

Posición del papa León XIV

El actual pontífice, León XIV, primer papa estadounidense de la historia, manifestó su preocupación durante su regreso de El Líbano el pasado 3 de diciembre.

Ante la prensa, el Papa pidió evitar cualquier uso de la fuerza y abogó por el diálogo o la presión económica antes que una invasión territorial. "El que más sufre en estas situaciones es el pueblo", había advertido.

La oficina de prensa de la Santa Sede emitió un comunicado expresando su decepción por la revelación de conversaciones confidenciales que, según alegan, no reflejan con total precisión el contenido del encuentro.

No obstante, la revelación confirma que el Vaticano veía el cambio de régimen como algo inevitable, aunque discrepaba profundamente en los términos en que se desarrolló la salida del venezolano.

