Documentos filtrados revelan que el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano convocó de urgencia al embajador estadounidense en Nochebuena. Así, el Vaticano intentó mediar una salida de Nicolás Maduro hacia Rusia para evitar la incursión de USA con derramamiento de sangre.
NOCHE NO TAN BUENA
Diplomacia Vaticana: Frustrada mediación en favor de Nicolás Maduro
El Cardenal Pietro Parolín negoció con el embajador de USA en la Santa Sede exiliar a Nicolás Maduro en Moscú o en otros países afines. Investigación de The Washington Post.
Según reveló una investigación de The Washington Post, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, mantuvo una reunión secreta el pasado 24 de diciembre con el embajador de Estados Unidos ante el Vaticano, Brian Burch, para proponer a Rusia como destino de asilo para el mandatario venezolano, supo la Agencia Noticias Argentinas.
Parolin, quien conoce profundamente la política de Caracas por su pasado como nuncio en ese país, interpeló a la administración Trump para frenar el avance militar.
Según los documentos obtenidos, el Vaticano admitía que Maduro debía dejar el poder tras las cuestionadas elecciones de julio de 2024, pero instaba a ofrecerle una "salida dorada" para garantizar su seguridad y la estabilidad regional.
La mediación vaticana sugería que el presidente Vladimir Putin estaba dispuesto a otorgar asilo y protección a Maduro.
Términos del acuerdo
- Pacto de seguridad: La propuesta implicaba que Maduro pudiera conservar su patrimonio y retirarse a Rusia, Qatar o Turquía bajo garantías internacionales de seguridad.
- "obstáculo" interno: Parolin confió al embajador estadounidense que Maduro habría estado dispuesto a dimitir voluntariamente tras los comicios, pero que Diosdado Cabello lo convenció de que hacerlo le costaría la vida.
- Venezuela pieza de canje: En la reunión se mencionó el "rumor" de que Moscú estaba dispuesto a abandonar su apoyo a Venezuela si lograba condiciones favorables en las negociaciones sobre el conflicto en Ucrania.
Posición del papa León XIV
El actual pontífice, León XIV, primer papa estadounidense de la historia, manifestó su preocupación durante su regreso de El Líbano el pasado 3 de diciembre.
Ante la prensa, el Papa pidió evitar cualquier uso de la fuerza y abogó por el diálogo o la presión económica antes que una invasión territorial. "El que más sufre en estas situaciones es el pueblo", había advertido.
La oficina de prensa de la Santa Sede emitió un comunicado expresando su decepción por la revelación de conversaciones confidenciales que, según alegan, no reflejan con total precisión el contenido del encuentro.
No obstante, la revelación confirma que el Vaticano veía el cambio de régimen como algo inevitable, aunque discrepaba profundamente en los términos en que se desarrolló la salida del venezolano.
