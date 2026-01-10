Dante Gebel fue el "opositor" más nombrado en Argentina en diciembre: 771.000 menciones

“Estamos trabajando para tratar de terminar de convencerlo. Necesitamos a alguien que abrace a todos”, afirmó Brey.

Dante Gebel nació hace 57 años y su trayectoria estuvo marcada siempre por una fuerte presencia religiosa y comunicacional.

Se formó en el pentecostalismo y desde hace más de 15 años lidera la River Church en California y dirige un entramado que incluye ministerios, productoras, fundaciones y contenidos digitales. Declara que vive de sus shows, de la venta de sus libros y plataformas. Afirma haber donado decenas de millones de dólares en la Argentina.

En sus redes sociales acumula millones de seguidores y visualizaciones. En el pasado pidió el voto por Daniel Scioli en 2015 y bendijo a Nayib Bukele en El Salvador.

Gebel en 2026 asegura que no descarta ser candidato a presidente de Argentina.

El evangelismo, un fenómeno regional

En muchos países del continente, como Brasil y naciones de Centroamérica, se observa un fuerte desplazamiento de fieles católicos hacia el evangelismo, particularmente hacia el pentecostalismo.

Esta religión se hizo popular entre las clases de bajos ingresos y los sectores más abandonados de la sociedad en Latinoamérica. Se calcula que más del 15% de los argentinos ya profesa el protestantismo.

Un estudio publicado por el CONICET asegura que “ el mundo evangélico ofrece una experiencia más horizontal y cercana. En muchos casos, los pastores son personas que han surgido del propio barrio, atravesaron una conversión personal intensa y representan con su vida un ejemplo de transformación”.

El pentecostalismo resalta la presencia constante de lo milagroso en la vida cotidiana: desde dejar de fumar hasta conseguir trabajo, todo puede leerse como una intervención divina. Este tipo de religiosidad tiene también una gran capacidad de atraer a sectores populares que atraviesan situaciones difíciles ya que permite ‘resetear’ la vida sin cargar con un discurso de culpa.

En 2026, solamente el 10% de los católicos argentinos asiste regularmente a misa o participa activamente de los sacramentos mientras que el 40% de los evangélicos acude al culto al menos una vez por semana. El compromiso institucional aparece como mucho más firme.

Ya existen 9 legisladores nacionales evangélicos

En el Parlamento nacional existen actualmente 9 legisladores que profesan la fe evangélica o están ligados a iglesias de esta confesión.

Por el momento, no existe una agenda legislativa propia ni coordinación formal entre ellos.

Apenas 2 de ellos están en el Senado (Nadia Márquez, neuquina, y Vilma Bedia, provincia de Jujuy).

Otros 7 pertenecen a la Cámara de Diputados:

Maira Frías, provincia de Chubut

Miguel Rodríguez, Tierra del Fuego

Mónica Becerra, provincia de San Luis

Andrea Vera, provincia de Buenos Aires

María Celeste Ponce, provincia de Córdoba

Lourdes Arrieta, provincia de Mendoza.

La mayoría (6 de 9) entró a la política a través de La Libertad Avanza y sus sistema de “auto financiación” de las campañas electorales.

Como puede apreciarse, con excepción de la hija del Nene Vera, referente de la localidad de Moreno, todos llegaron desde el interior de Argentina.

Javier Milei y Dante Gebel

Por ello, Dante Gebel se vuelve importante para el justicialismo: proviene del interior del Estado subnacional más poblado de la Argentina (40% de la población nacional) y tiene muy buena sintonía con los sectores populares del conurbano.