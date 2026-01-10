El pastor evangélico Dante Gebel se posicionó en el ranking de menciones digitales solamente por detrás del presidente Javier Milei pero por delante de figuras de la talla del gobernador Axel Kicillof (437.000), la ex presidenta Cristina Kirchner (406.000) y el diputado nacional Juan Grabois (326.000) según la consultora Ad Hoc.
¿EXPLOSIÓN DIGITAL O POLÍTICA?
Dante Gebel fue el "opositor" más nombrado en Argentina en diciembre: 771.000 menciones
La gira "PresiDante tour" reunió números impensados gracias a su extenso recorrido: 100 funciones en Argentina, LATAM y USA con más de 700 mil espectadores.
Dante Gebel ya es destacado como un posible rival para Javier Milei en 2027 y eso está generando debates en redes sociales y medios de comunicación.
Su gira teatral, que agota funciones en cada sitio que visita, alimenta la especulación sobre sus intenciones políticas.
Lo que llama la atención es la forma en que se aceleró su conocimiento en el ecosistema digital: pasó de 5.000 menciones mensuales en noviembre de 2025 a más de 750.000 cuatro semanas más tarde.
¿Puede sostener Dante Gebel el interés del electorado?
El sindicalista Juan Pablo Brey, líder del gremio de aeronavegantes y dirigente de la CGT, confirmó que desde su sector impulsan la alternativa del pastor como presidenciable.
“Estamos trabajando para tratar de terminar de convencerlo. Necesitamos a alguien que abrace a todos”, afirmó Brey.
Dante Gebel nació hace 57 años y su trayectoria estuvo marcada siempre por una fuerte presencia religiosa y comunicacional.
En sus redes sociales acumula millones de seguidores y visualizaciones. En el pasado pidió el voto por Daniel Scioli en 2015 y bendijo a Nayib Bukele en El Salvador.
Gebel en 2026 asegura que no descarta ser candidato a presidente de Argentina.
El evangelismo, un fenómeno regional
En muchos países del continente, como Brasil y naciones de Centroamérica, se observa un fuerte desplazamiento de fieles católicos hacia el evangelismo, particularmente hacia el pentecostalismo.
Un estudio publicado por el CONICET asegura que “ el mundo evangélico ofrece una experiencia más horizontal y cercana. En muchos casos, los pastores son personas que han surgido del propio barrio, atravesaron una conversión personal intensa y representan con su vida un ejemplo de transformación”.
El pentecostalismo resalta la presencia constante de lo milagroso en la vida cotidiana: desde dejar de fumar hasta conseguir trabajo, todo puede leerse como una intervención divina. Este tipo de religiosidad tiene también una gran capacidad de atraer a sectores populares que atraviesan situaciones difíciles ya que permite ‘resetear’ la vida sin cargar con un discurso de culpa.
En 2026, solamente el 10% de los católicos argentinos asiste regularmente a misa o participa activamente de los sacramentos mientras que el 40% de los evangélicos acude al culto al menos una vez por semana. El compromiso institucional aparece como mucho más firme.
Ya existen 9 legisladores nacionales evangélicos
En el Parlamento nacional existen actualmente 9 legisladores que profesan la fe evangélica o están ligados a iglesias de esta confesión.
Por el momento, no existe una agenda legislativa propia ni coordinación formal entre ellos.
Apenas 2 de ellos están en el Senado (Nadia Márquez, neuquina, y Vilma Bedia, provincia de Jujuy).
Otros 7 pertenecen a la Cámara de Diputados:
Maira Frías, provincia de Chubut
Miguel Rodríguez, Tierra del Fuego
Mónica Becerra, provincia de San Luis
Andrea Vera, provincia de Buenos Aires
María Celeste Ponce, provincia de Córdoba
Lourdes Arrieta, provincia de Mendoza.
La mayoría (6 de 9) entró a la política a través de La Libertad Avanza y sus sistema de “auto financiación” de las campañas electorales.
Como puede apreciarse, con excepción de la hija del Nene Vera, referente de la localidad de Moreno, todos llegaron desde el interior de Argentina.