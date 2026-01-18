Si no son penales, no hace goles: River Plate 2026 se parece a River Plate 2025

Luego Peñarol tuvo la suya con Abel Hernánde,z tras una pifia de Martínez Quarta, pero el arquero Beltran resolvió bien.

El partido tuvo 2 interrupciones por lesiones: primero Emanuel Gularte y luego Abel Hernández, quien no pudo continuar y fue reemplazado a los 11’ por Facundo Batista.

Una pregunta antes que se repita lo de Enzo Pérez: ¿Juan Fernando Quintero está para los 90'?

Gracias Leandro Umpiérrez, el canterano mirasol que le pegó al balón desde media distancia, reventó el travesaño, y logró que todos los espectadores se despertaran. Cuidado Viña en River.

A los 77' una contra del equipo de la banda con disparo de Subiabre que logró 'tapar' el arquero mirasol.

En los penales la diferencia fue el yerro de Julio Daguer (no le acertó al arco) y Santiago Beltrán, que le atajó el remate a Ignacio Alegre: 4-2.

En comentarios en los chats de River Plate, muchos piden a Sebastián Villa o alguien de empuje parecido arriba.

Embed Último penal



Ian Subiabre#ClásicosSudamericanos pic.twitter.com/xU9x4Myb4M — Serie Río de la Plata (@SerieRdeLP) January 18, 2026

-----------------------

