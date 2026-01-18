Hasta ahora, el juego de River Plate 2026 se parece al de 2025, y no es un augurio positivo. Todavía Marcelo Gallardo no logró entusiasmar a los devotos del club del barrio porteño Nuñez. Y el club de la banda roja ya completó su pretemporada.... es el mismo equipo que controla el balón pero no genera peligro. Y no hace goles, que son amores.
POR AHORA, NADA
Si no son penales, no hace goles: River Plate 2026 se parece a River Plate 2025
Peñarol y River Plate jugaron en el Domingo Burgueño Miguel, de Maldonado (Uruguay), sin goles. Entonces, penales: 4-2 para los de CABA. Ningun convenció.
Los simpatizantes señalan que, pese a los jugadores contratados, los más interesantes en los partidos de verano son los del 'semillero', Ian Subiabre, Tomás Galván y Santiago Beltrán. ¿Otra vez compró mal River Plate? Dicen que la excepción, quizás, es Aníbal Moreno.
River juega al ataque, pero no consigue disparar a la meta. Algo más: la defensa no concede seguridad. Es posible que a Marcelo Gallardo pero no a la mayoría de los devotos..
Fue empate 0-0 ante Peñarol, de Montevideo, en el marco de los Clásicos Sudamericanos de la Serie Río de la Plata, que se disputó en Maldonado, a las puertas de Punta del Este, en Uruguay.
En los 20' iniciales pareció que el equipo de Marcelo Gallardo había logrado despabilarse. Una exageración porque no convirtió antes que le ganara el aburrimiento y la cantidad de infracciones que cortaron el juego. Su opción de gol fue un córner generado por Matías González. Pobrísimo juego colectivo. Volvió a amenazar con despertarse en el 2do. tiempo, por los cambios y el ingreso de juveniles. Ya había sucedido con el colombiano Millonarios.
Luego Peñarol tuvo la suya con Abel Hernánde,z tras una pifia de Martínez Quarta, pero el arquero Beltran resolvió bien.
El partido tuvo 2 interrupciones por lesiones: primero Emanuel Gularte y luego Abel Hernández, quien no pudo continuar y fue reemplazado a los 11’ por Facundo Batista.
Una pregunta antes que se repita lo de Enzo Pérez: ¿Juan Fernando Quintero está para los 90'?
Gracias Leandro Umpiérrez, el canterano mirasol que le pegó al balón desde media distancia, reventó el travesaño, y logró que todos los espectadores se despertaran. Cuidado Viña en River.
A los 77' una contra del equipo de la banda con disparo de Subiabre que logró 'tapar' el arquero mirasol.
En los penales la diferencia fue el yerro de Julio Daguer (no le acertó al arco) y Santiago Beltrán, que le atajó el remate a Ignacio Alegre: 4-2.
En comentarios en los chats de River Plate, muchos piden a Sebastián Villa o alguien de empuje parecido arriba.
