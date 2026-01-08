El tren Rosario-Buenos Aires cambia de estación: El viaje más largo y una deuda pendiente

ROSARIO. Desde este sábado 10 de enero, el tren que une a la ciudad con Buenos Aires presentará modificaciones en su recorrido, horarios y duración, mientras sigue suspendido el tramo hacia Córdoba y Tucumán. El cambio fue confirmado por Trenes Argentinos, que a su vez habilitó la venta de pasajes hasta el 31 de enero.
A raíz de ello, hasta este viernes, el tren mantendrá su esquema habitual, con salida y llegada a Retiro y un tiempo de viaje cercano a las seis horas y media. Al día siguiente, todo cambiará: las formaciones dejarán de ingresar a Retiro y tendrán como cabecera porteña la estación Colegiales producto a obras en la infraestructura ferrioviaria.
Sin embargo, el cambio no es solo geográfico. Con el nuevo recorrido, el trayecto completo pasará a durar siete horas y 17 minutos, una extensión que impacta de lleno en quienes utilizan el tren como alternativa al micro o al auto. Asimismo, obliga a reorganizar horarios, conexiones y trasbordos en la ciudad de Buenos Aires.
Con el esquema vigente desde el 10 de enero, el tren 277 partirá desde Colegiales a las 19.47 y llegará a Rosario Norte a las 3.04 del día siguiente. En sentido inverso, el tren 278 saldrá de Rosario a las 4 de la madrugada y arribará a Colegiales a las 11.17. Para muchos pasajeros, esto implicará madrugadas más largas o arribos más tardíos de lo habitual.
Pero al arribar en Colegiales, el viaje no termina. La cuenta especializada Amigos del Riel recordó que para llegar al centro porteño existen dos opciones principales: la línea D de subte desde la estación Olleros, a unas cuatro cuadras, o el colectivo 152, que conecta con Retiro, el Bajo y La Boca a través del Metrobús de avenida Cabildo. Son combinaciones posibles, aunque suman tiempo y trasbordos a un trayecto que ya se extendió.
Una comparación que abre interrogantes
La reforma reactivó además una comparación que suele reaparecer cada vez que el tren pierde competitividad. Según datos históricos citados por Amigos del Riel, en 1899 el expreso del Ferrocarril Buenos Aires–Rosario realizaba el recorrido entre Retiro y Rosario Norte en 7 horas y 3 minutos, incluso con combinación hacia Tucumán. Es decir, más rápido que en la actualidad, a 126 años de distancia.
El nuevo esquema vuelve a poner en debate la relación entre tiempo y conveniencia. Pensar en un trayecto ferroviario que supera las siete horas para unir Rosario con Buenos Aires plantea dudas prácticas, especialmente cuando se compara con otras alternativas de transporte disponibles en la misma franja horaria.
Por ahora, no hay fecha oficial para el regreso del servicio a Retiro ni para la reactivación de los trenes hacia Córdoba y Tucumán. Hasta nuevo aviso, los usuarios deberán adaptarse a un viaje más largo y a una cabecera distinta, mientras avanzan las obras y el tren sigue circulando, aunque con tiempos que miran más al pasado que al futuro.
Mientras tanto, el escenario vuelve a exponer una deuda estructural en materia de conectividad ferroviaria. En 2026, Rosario continúa sin una conexión ferroviaria eficiente con Buenos Aires, a pesar de tratarse de dos de las principales ciudades del país.
