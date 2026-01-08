El tren Rosario-Buenos Aires cambia de estación: El viaje más largo y una deuda pendiente

Una comparación que abre interrogantes

La reforma reactivó además una comparación que suele reaparecer cada vez que el tren pierde competitividad. Según datos históricos citados por Amigos del Riel, en 1899 el expreso del Ferrocarril Buenos Aires–Rosario realizaba el recorrido entre Retiro y Rosario Norte en 7 horas y 3 minutos, incluso con combinación hacia Tucumán. Es decir, más rápido que en la actualidad, a 126 años de distancia.

El nuevo esquema vuelve a poner en debate la relación entre tiempo y conveniencia. Pensar en un trayecto ferroviario que supera las siete horas para unir Rosario con Buenos Aires plantea dudas prácticas, especialmente cuando se compara con otras alternativas de transporte disponibles en la misma franja horaria.

Por ahora, no hay fecha oficial para el regreso del servicio a Retiro ni para la reactivación de los trenes hacia Córdoba y Tucumán. Hasta nuevo aviso, los usuarios deberán adaptarse a un viaje más largo y a una cabecera distinta, mientras avanzan las obras y el tren sigue circulando, aunque con tiempos que miran más al pasado que al futuro.

Mientras tanto, el escenario vuelve a exponer una deuda estructural en materia de conectividad ferroviaria. En 2026, Rosario continúa sin una conexión ferroviaria eficiente con Buenos Aires, a pesar de tratarse de dos de las principales ciudades del país.

