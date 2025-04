El tren Rosario-Cañada de Gómez, un servicio cada vez más lejano

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/eduardotoniolli/status/1913564647459799289&partner=&hide_thread=false CINCO MESES SIN EL TREN ROSARIO CAÑADA: MATERIAL RODANTE HAY, LO QUE FALTA ES VOLUNTAD POLITICA



Mañana se cumplen 5 meses de la suspensión del tren de pasajeros entre Rosario y Cañada de Gómez. Le pregunté a Guillermo Francos porqué no vuelve el servicio: en el informe que… pic.twitter.com/tnW9Vo0nMj — Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) April 19, 2025

Un tren cada vez más lejano

El servicio entre Rosario y la localidad cabecera del Departamento Iriondo había retomado su actividad en 2022, luego de 45 años. Luego de dos años, y un poco más, los problemas con locomotoras y vías se agravaron por la falta de mantenimiento, por lo que comenzó la suspensión de viajes llegando a ser habitual.

A principios de agosto, el sistema no pudo trasladar pasajeros por el problema que se replica este mes: la falta de locomotoras. El tema de las locomotoras y sus repuestos no es menor. Hay pocas unidades y las que se encuentran en funcionamiento están desmejoradas. En tanto, deben ser revisadas. Pero el principal inconveniente es que en Rosario no hay un taller que las pueda reparar, con lo cual es necesario enviarlas a Buenos Aires o Córdoba para poder arreglarlas.

image.png Frenos cortados.

Este tren unía Rosario Norte con Cañada de Gómez y tenía paradas intermedias en Funes, Roldán, San Jerónimo Sud, Carcarañá y Correa. La incertidumbre sobre su continuidad despierta preocupación entre usuarios que, durante más de un año, lo usaron diariamente como alternativa de transporte segura y económica.

Desde Trenes Argentinos, la empresa estatal a cargo de los servicios de pasajeros, el ramal Rosario–Cañada de Gómez sigue figurando oficialmente como "cancelado". La provincia, por su parte, guarda silencio. Organizaciones ferroviarias insisten en que existe una Ley de Ferrocarril Provincial que podría ser activada para asumir un rol más protagónico desde Santa Fe.

