¿Por qué no vino el papa Francisco a la Argentina?: De CFK a Milei y el anuncio frustrado de 2023

Durante la presidencia de Mauricio Macri, se notó la frialdad de Francisco hacia quien fue el jefe de gobierno porteño cuando chocaron con motivo del debate de la instauración del matrimonio igualitario en la Ciudad de Buenos Aires. El Papa le dedicó poco tiempo en sus entrevistas personales a Mauricio y son recordadas las fotos entre ambos donde Bergoglio aparece serio y en clara tensión. La grieta seguía viva y el Papa no veía momento propicio para una visita que no coincidiera con el clima electoral bianual de la Argentina y tampoco le generaba mucho incentivo Macri, con quien no tenía la misma cosmovisión. El ingeniero es un hombre de la derecha y el papa estaba más ligado al peronismo y al progresismo.