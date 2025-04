"Trump hizo pausa de 90 días con los aranceles porque los americanos ahorran en acciones y se están fundiendo"

trump3-e1491591383559-777x437jpg.webp Donald Trump, según Juan Carlos De Pablo

Estados Unidos no tiene problemas de desocupación

“Si no fuera el titular de la Casa Blanca nos estaríamos riendo todos y yo lo incorporaría a mis clases de economía. No entiendo la cabeza de este hombre. Tiene nostalgia por un Detroit que ya no existe. Yo no sé qué va a pasar con Washington en materia comercial a partir de ahora. Todos se le van a animar”.

El conocido profesor universitario añadió:

“Estados Unidos perdió el valor de la palabra. En el corto plazo, el 22 de abril, en el Fondo Monetario Internacional tienen que trazar un pronóstico de los países miembros. ¿Qué dirán? ¿Qué el PBI de Estados Unidos podría bajar 2%?”.

trump y milei.jpg Donald Trump y Javier Milei

¿Cómo impactará la crisis en Argentina?

“En Argentina, si la economía internacional vuela por el aire, vamos a sufrir. Trump hoy es parte del problema. Yo no le pediría ayuda”.

No entiendo por qué hace lo que hace. La tasa de desempleo en Estados Unidos está en 4%, no veo ningún problema estructural. No veo cómo el salario real del americano va a aumentar si empiezan a sustituir importaciones. Mi imaginación es limitada. Pero Trump piensa de esa manera y tiene tipos que lo aplauden. No entiendo por qué hace lo que hace. La tasa de desempleo en Estados Unidos está en 4%, no veo ningún problema estructural. No veo cómo el salario real del americano va a aumentar si empiezan a sustituir importaciones. Mi imaginación es limitada. Pero Trump piensa de esa manera y tiene tipos que lo aplauden.

Como cierre, le dejó un consejo al titular de la Casa Blanca:

“Los argentinos sabemos un montón sobre basar una industrialización en sustituir importaciones. Es la base de la protección. Le podemos dar lecciones sobre eso".