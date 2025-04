Comienza el juego: Donald Trump enfrenta su primer test con Japón

El país asiático, sin embargo, no cederá tan fácil. El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, declaró el lunes que su país, aliado de Estados Unidos, no se apresurará a llegar a un acuerdo y no planea hacer grandes concesiones.

"La dificultad para el equipo japonés es que Estados Unidos ha creado una enorme cantidad de influencia para sí mismo, de manera unilateral", dijo Kurt Tong, socio gerente de The Asia Group, una consultora con sede en Washington a Reuters.

"Estados Unidos se ofrece a no castigar a Japón con palos, y Japón se ve obligado a ofrecer un montón de zanahorias. Y desde su perspectiva, parece una coerción económica", agregó.

Según fuentes de la Casa Blanca, más de 75 países han solicitado negociaciones, pero Japón es el primero en sentarse a negociar. Trump ve esto como una "ventaja de pionero" para imponer condiciones.

El secretario del Tesoro Scott Bessent se reunió con el viceprimer ministro de Vietnam la semana pasada para hablar de comercio y ha invitado al ministro de finanzas de Corea del Sur a Washington para conversar la próxima semana. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se reunirá con Trump en la Casa Blanca el jueves para hablar sobre los aranceles impuestos a la Unión Europea.

Alianza asiática vs USA

Donald Trump no debe subestimar el impacto que ya esta teniendo su ofensiva arancelaria que enfurece a los socios y perturba a los enemigos en la geopolítica.

A fines de marzo China, Japón y Corea del Sur acordaron fortalecer la cooperación comercial para enfrentar los aranceles de Donald Trump en su primera reunión ministerial trilateral de Comercio en seis años.

El pacto que busca reducir gradualmente la dependencia de la región del mercado estadounidense tiene el potencial de mitigar la influencia de los aranceles estadounidenses en las iniciativas de colaboración dentro de la cadena industrial asiática.

Los tres países han decidido intensificar la aplicación de la Alianza Económica Regional Integral (RCEP) y acelerar las negociaciones para la creación de un tratado de libre comercio trilateral.

image.png Japón, China y Corea del Sur intensifican la aplicación de la Alianza Económica Regional Integral (RCEP).

La RCEP es un acuerdo comercial firmado por 15 países de Asia-Pacífico, desde China, Japón y Corea del Sur hasta Australia, y que entró en vigor en 2022. Su objetivo es reducir en un 90% los aranceles entre todos los países firmantes, aunque no es tan completo e incluye numerosas excepciones proteccionistas.

Además, convinieron en fortalecer la cooperación en la cadena de suministro y el diálogo sobre controles de exportación, y profundizar la colaboración en las economías digitales y verdes, entre otras iniciativas.

Según Global Times, tradicionalmente, los semiconductores y las piezas de vehículos de Corea del Sur, junto con los productos químicos y de manufactura de alta gama de Japón, han encontrado mercados importantes en China. Por su parte, los productos agrícolas, los electrodomésticos y los bienes industriales de China han aumentado de forma constante su cuota de mercado en Japón y Corea del Sur.

