El Gobierno le pone más trabas en el camino al tren Rosario-Cañada de Gómez

image El restablecimiento del servicio queda cada vez más lejos.

Un servicio cada vez más lejano

El servicio del tren, que forma parte de la línea Mitre, se encuentra frenado desde el 20 de noviembre del año pasado, cuando un accidente dejó fuera de funcionamiento la única formación disponible. A partir de ese momento, no hubo reemplazo ni anuncios oficiales, pese de la creciente demanda registrada hasta su suspensión.

El transporte entre Rosario y la localidad cabecera del Departamento Iriondo había retomado su actividad en 2022, luego de 45 años. Luego de dos años, y un poco más, los problemas con locomotoras y vías se agravaron por la falta de mantenimiento, por lo que comenzó la suspensión de viajes llegando a ser habitual.

image En mayo pasado, el Concejo Municipal de Rosario aprobó una ordenanza para reactivar el servicio suspendido y propuso usar formaciones inactivas de Buenos Aires para volver a circular, con paso por Funes, Roldán y otras localidades.

A principios de agosto, el sistema no pudo trasladar pasajeros por el problema que se replica este mes: la falta de locomotoras. El tema de ello y sus repuestos no es menor. Hay pocas unidades y las que se encuentran en funcionamiento están desmejoradas. En tanto, deben ser revisadas. Pero el principal inconveniente es que en Rosario no hay un taller que las pueda reparar, con lo cual es necesario enviarlas a Buenos Aires o Córdoba para poder arreglarlas.

Este tren unía Rosario Norte con Cañada de Gómez y tenía paradas intermedias en Funes, Roldán, San Jerónimo Sud, Carcarañá y Correa. La incertidumbre sobre su continuidad despierta preocupación entre usuarios que, durante más de un año, lo usaron diariamente como alternativa de transporte segura y económica.

No obstante, mientras crece la preocupación, el Concejo de Rosario solicita definiciones urgentes sobre la continuidad de este servicio reclamando una política de transporte que garantice conectividad y equidad territorial en el área metropolitana. Según sostienen, su reactivación no solo representa una solución logística, sino que también una herramienta clave para el desarrollo regional.

