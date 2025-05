El tren Rosario-Cañada de Gómez, un servicio con destino incierto

En base a ello, uno de los puntos más relevantes del proyecto propone gestionar la reasignación de las formaciones CAF Serie593 (más conocidas como "camellos") que actualmente se encuentran inactivas en el ramal General Guido-Divisadero de Pinamar, correspondiente a la línea Roca.

Este servicio, de carácter turístico y costero, está suspendido por tiempo indefinido, por lo cual deja abierta la puerta para lograr reutilizar esos trenes en el corredor metropolitano santafesino.

Asimismo, el Concejo recordó que en diciembre pasado se había aprobado otro decreto con el mismo propósito, cuyo cumplimiento aún está pendiente. En ese sentido se solicita también su publicación inmediata junto a la presentación de un informe con los avaces en las gestiones dentro de un plazo de 60 días.

image.png Desde noviembre sin solución.

Frenos cortados

El servicio entre Rosario y la localidad cabecera del Departamento Iriondo había retomado su actividad en 2022, luego de 45 años. Luego de dos años, y un poco más, los problemas con locomotoras y vías se agravaron por la falta de mantenimiento, por lo que comenzó la suspensión de viajes llegando a ser habitual.

A principios de agosto, el sistema no pudo trasladar pasajeros por el problema que se replica este mes: la falta de locomotoras. El tema de ello y sus repuestos no es menor. Hay pocas unidades y las que se encuentran en funcionamiento están desmejoradas. En tanto, deben ser revisadas. Pero el principal inconveniente es que en Rosario no hay un taller que las pueda reparar, con lo cual es necesario enviarlas a Buenos Aires o Córdoba para poder arreglarlas.

Este tren unía Rosario Norte con Cañada de Gómez y tenía paradas intermedias en Funes, Roldán, San Jerónimo Sud, Carcarañá y Correa. La incertidumbre sobre su continuidad despierta preocupación entre usuarios que, durante más de un año, lo usaron diariamente como alternativa de transporte segura y económica.

No obstante, mientras crece la preocupación, el Concejo de Rosario solicita definiciones urgentes sobre la continuidad de este servicio reclamando una política de transporte que garantice conectividad y equidad territorial en el área metropolitana. Según sostienen, su reactivación no solo representa una solución logística, sino que también una herramienta clave para el desarrollo regional.

image.png Además de su valor social, el tren Rosario–Cañada representa una apuesta por la conectividad regional y la reducción de la huella ambiental.

